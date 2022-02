Pourquoi la chanson « We Don’t Talk About Bruno » d’Encanto est partout – plus les paroles complètes

« Encanto » de Disney a fait ses débuts dans les salles le 24 novembre, mais depuis la sortie du film d’animation sur Disney +, les fans sont devenus obsédés par le morceau exceptionnel « We Don’t Talk About Bruno ».

Toutes les chansons de « Encanto » ont été écrites par Lin-Manuel Miranda, qui a prouvé à maintes reprises avec des comédies musicales comme « Hamilton » et « In the Heights » et un autre film de Disney « Moana » qu’il sait vraiment comment écrire un chanson entraînante. Pour « Nous ne parlons pas de Bruno », Miranda a créé une chanson avec des couplets uniques chantés par différents personnages.

Le couplet de chaque personnage reflète son style individuel et combine également une variété de mélodies qui fonctionnent en quelque sorte ensemble dans une seule chanson.

« Encanto » raconte l’histoire de Mirabel, exprimée par Stephanie Beatriz, qui est le seul membre de la famille Madrigal à ne pas avoir reçu de cadeau magique. Dans le film, elle découvre que les membres de sa famille et la maison magique dans laquelle ils vivent perdent leurs capacités spéciales. Pour maintenir la magie vivante, Mirabel doit en savoir plus sur son oncle ostracisé Bruno, exprimé par John Leguizamo, disparu il y a 10 ans. Cependant, les autres membres de la famille ne veulent pas discuter de l’oncle évité, d’où le titre intelligent du ver de l’oreille.

« Nous ne parlons pas de Bruno » rassemble presque tout le casting principal. Tante Pepa et l’oncle Félix, exprimés par Carolina Gaitán et Mauro Castillo, commencent la mélodie en rappelant leur jour de mariage orageux avant que la cousine aînée Dolores, exprimée par le musicien Adassa, n’intervienne pour expliquer pourquoi Bruno s’est éloigné de la famille. Le jeune cousin Camilo, exprimé par Rhenzy Feliz, décrit ensuite de manière dramatique l’apparence de leur oncle et pourquoi les gens le craignent. Quelques habitants de la ville se joignent également à eux pour expliquer pourquoi ils n’aiment pas Bruno.

La sœur aînée de Mirabel, Isabela, exprimée par Diane Guerrero, arrive de manière théâtrale pour dire de façon hilarante que Bruno lui a prédit un grand avenir. Mirabel de Beatriz prend le couplet final avant que tous les personnages principaux ne chantent leurs rôles à l’unisson et dansent autour de leur salle à manger. Le spectacle est l’un des nombreux numéros de danse de groupe impressionnants du film.

Au moment d’écrire ces lignes, « We Don’t Talk About Bruno » est la chanson n ° 1 du classement Spotify Top Songs-USA et est restée à cet endroit pendant des semaines. « Surface Pressure », un autre morceau tout aussi mémorable, se trouve quelques endroits en dessous.

Après des semaines à grimper régulièrement dans le palmarès Billboard Hot 100, « We Don’t Talk About Bruno » a finalement remporté la première place. Le tableau du 5 février répertorie la piste d’ensemble comme la chanson n ° 1, marquant la première fois de Miranda au sommet du tableau Hot 100 en tant qu’écrivain.

« We Don’t Talk About Bruno » atterrissant à la première place signifie que le morceau a encore dépassé « Let It Go », l’une des chansons les plus appréciées du canon Disney, dans les charts. La chanson « Frozen » a culminé au n ° 5 en 2014.

Ce n’est que la deuxième fois qu’un morceau d’un film d’animation de Disney atteint la première place. « A Whole New World », la chanson primée aux Oscars et aux Grammy d' »Aladdin », a dominé le classement en 1993.

Les fans du film et de la chanson ont inondé les médias sociaux de publications sur leur amour pour « Nous ne parlons pas de Bruno » et sur le personnage qui tient leur rôle.

Un Twitter l’utilisateur a utilisé un mème populaire pour plaisanter sur l’écoute constante de la piste.

Un autre téléspectateur a rendu hommage à la section de Camilo. « Cette partie de nous ne parlons pas de bruno est tellement addictive omg », ils tweeté avec une vidéo éditée d’une personne dansant sur l’extrait de Camilo.

Un ventilateur voisé leur opinion audacieuse, mais compréhensible, selon laquelle « We Don’t Talk About Bruno » est encore mieux que « Let It Go » de « Frozen ».

« Donc, tout le monde a-t-il eu » Nous ne parlons pas de Bruno « dans la tête depuis un mois et demi, ou est-ce juste moi? » un Twitter a demandé l’utilisateur dans probablement le tweet le plus pertinent sur « Encanto ». Il a ajouté: « Comme vous pouvez garantir qu’à tout moment mon cerveau est comme » ISABELLA VOS PETITS AMIS ICI! HEURE DU DÎNER! CADRE DE SEPT PIEDS, DES RATS LE LONG DE SON BA-‘ »

Un autre spectateur a demandé en plaisantant à Miranda de révéler son secret pour composer des airs inoubliables. « LIN MANUEL MIRANDA QU’AVEZ-VOUS MIS DANS NOUS NE PARLONS PAS DE BRUNO », ils a écrit.

Quel que soit le secret, il est indéniable que « We Don’t Talk About Bruno » restera gravé dans nos têtes pendant des semaines.

‘Nous ne parlons pas de Bruno’ – les paroles complètes

On ne parle pas de Bruno, non, non, non On ne parle pas de Bruno, mais c’était le jour de mon mariage (c’était le jour de notre mariage) On se préparait, et il n’y avait pas un nuage dans le ciel ( pas de nuages ​​autorisés dans le ciel) Bruno entre avec un sourire malicieux (tonnerre) C’est toi qui raconte cette histoire ou c’est moi ? Je suis désolé, mi vida, vas-y Bruno dit : « On dirait qu’il pleut » (pourquoi nous l’a-t-il dit ?) Ce faisant, il inonde mon cerveau Abuela, prends les parapluies Marié dans un ouragan Quelle joyeuse journée ! Mais peu importe

On parle pas de Bruno, non, non, non, on parle pas de Bruno

Hé, j’ai grandi pour vivre dans la peur que Bruno bégaie ou trébuche Je peux toujours l’entendre marmonner et marmonner Je l’associe au son du sable qui tombe, ch ch ch C’est un poids lourd avec un cadeau si humiliant Toujours laissé Abuela et la famille tâtonnant Aux prises avec des prophéties qu’ils ne pouvaient pas comprendre Comprenez-vous ?

Un cadre de sept pieds, des rats dans le dos Quand il appelle ton nom, tout devient noir Ouais, il voit tes rêves et se régale de tes cris (hey)

On parle pas de Bruno, non, non, non, on parle pas de Bruno

Il m’a dit que mon poisson mourrait, le lendemain, mort (non, non) Il m’a dit que j’aurais un boyau et comme il l’a dit (non, non) Il a dit que tous mes cheveux disparaîtraient Maintenant, regarde mon tête (non, non) Votre destin est scellé lorsque votre prophétie est lue

Il m’a dit que la vie de mes rêves serait promise, et qu’un jour elle serait mienne Il m’a dit que mon pouvoir grandirait comme les raisins qui poussent sur la vigne

Il m’a dit que l’homme de mes rêves serait juste hors de portée Fiancé à un autre C’est comme si je l’entendais, maintenant

Hé sœurette, je ne veux pas un son de toi

Euh, Bruno Ouais, à propos de ce Bruno, j’ai vraiment besoin de savoir sur Bruno Donne-moi la vérité et toute la vérité, Bruno

Isabella, ton petit ami est là C’est l’heure du dîner

Un cadre de sept pieds, des rats dans son dos Quand il appelle ton nom, tout s’estompe au noir Ouais, il voit tes rêves et se régale de tes cris Tu racontes cette histoire ou suis-je ? Óye, Mariano est en route Bruno dit: « On dirait de la pluie » Ce faisant, il inonde mon cerveau Marié dans un ouragan

Il est là

Ne parle pas de Bruno, non (pourquoi ai-je parlé de Bruno ?) Pas un mot sur Bruno

Je n’aurais jamais dû élever Bruno !