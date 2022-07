Kevin Bacon s’ouvre sur l’endurance de ‘Footloose’: ‘Un super cadeau’

Kevin Bacon a fait ses débuts à Hollywood en jouant dans une série de films en tant que jeune acteur entre 1978 et 1983, dont « National Lampoon’s Animal House », « Friday the 13th » et « Diner ».

Cependant, en 1984, son neuvième crédit d’acteur a tout changé. Bacon a été choisi pour jouer Ren McCormack dans « Footloose », donnant vie au natif de Chicago devenu rebelle d’une petite ville. Le film est devenu un succès au box-office et reste toujours dans l’air du temps de la culture pop, 40 ans plus tard.

L’acteur de 64 ans a parlé de la longévité de « Footloose » lors d’un récent Sunday Sitdown avec Willie Geist d’AUJOURD’HUI, réfléchissant à ses propres sentiments à propos du film et à la réception du film par le public.

« J’adore ça », a déclaré Bacon à Willie. « Je pense que c’est génial. C’est comme toutes ces choses que vous pensez ‘Oh, mon Dieu, est-ce que ça va jamais s’en aller?’ À un certain moment, il faut embrasser la bête. »

« Je pense que c’était un grand cadeau de faire partie de ce film », a expliqué Bacon. « Je l’ai certainement pris très au sérieux quand je le faisais et j’aime que les gens viennent encore et disent qu’ils viennent de le montrer à leurs enfants. »

Kevin Bacon et Willie Geist le 31 juillet 2022 Banque de photos NBC / NBC / NBCU

En ce qui concerne le succès du film aujourd’hui, Bacon attribue son second souffle à la comédie musicale de Broadway de 1998 basée sur le film, affirmant qu’elle « a relancé toute la réponse » à « Footloose ».

« Après que le spectacle de Broadway (ait terminé) sa diffusion, il devient alors disponible pour être fait dans chaque lycée », a-t-il déclaré. « Et il n’y a pas beaucoup de pièces de théâtre, certainement des comédies musicales, où vous pouvez avoir une comédie musicale et un groupe de lycéens. »

En raison de la popularité de la comédie musicale dans les lycées, Bacon dit qu’il entend maintenant constamment des fans dire que leur enfant a joué un rôle dans la version de la pièce de leur école.

« Un enfant … est venu vers moi et m’a dit: » Je dois te dire quelque chose « », a déclaré Bacon à Willie. «Il avait probablement environ 23 ans, quelque chose comme ça. Il dit, ‘J’étais dans « Footloose. »‘ Et j’ai pensé, c’est génial. Je pensais qu’il jouait mon rôle, ou celui de Chris Penn.

Cependant, l’individu a fini par incarner le rôle du révérend Shaw (John Lithgow), qui a institué l’interdiction de danser dans la petite ville et la chose la plus proche que le film a d’un méchant. Tout ce que Bacon pouvait dire au fan en réponse était: « Oh oui, je pourrais te voir en tant que révérend Shaw. »

Kevin Bacon et Willie Geist le 31 juillet 2022 Banque de photos NBC / NBC / NBCU

« Footloose » est revenu sous les projecteurs en juin après que le défi « Footloose Drop » soit devenu viral sur TikTok. La tendance, définie sur la chanson emblématique de Kenny Loggins, a un partenaire tenant l’autre horizontalement en saisissant une main et une jambe. Ensuite, le partenaire déroule l’autre vers le sol, les rattrapant avant qu’ils ne tombent.

Bacon et sa femme de près de 34 ans, Kyra Sedgwick, ont testé la tendance à la maison et ont parfaitement exécuté la fausse goutte dans une vidéo Instagram partagée par Bacon.

« Je ne me souviens pas que cela faisait partie de la chorégraphie originale de #Footloose, mais j’ai pensé que nous allions lui donner un tour », a légendé l’acteur dans la vidéo.

Ce n’était pas non plus la première fois que Bacon sortait ses mouvements de danse depuis la première du film. Il a recréé certaines de ses étapes célèbres lors d’un segment de 2014 sur « The Tonight Show » pour célébrer le 30e anniversaire du film. En mars 2015, Bacon a réfléchi sur le moment, racontant à Savannah Guthrie d’AUJOURD’HUI : « C’était un défi, mais c’était très amusant à faire et nous avons tous eu un gaz. »

Lors d’une interview sur « The Kelly Clarkson Show » en avril 2021, Bacon a également admis à l’animateur que les scènes de danse n’étaient même pas les scènes les plus angoissantes à filmer. En fait, il y a eu un moment charnière du film qui l’a fait éclater en urticaire.

« Ce qui m’a rendu le plus nerveux, c’est qu’il y a cette scène où je vais devant le conseil municipal pour plaider ma cause pour être autorisé à avoir la danse », a déclaré Bacon. « La danse, tout d’abord, pour laquelle je me suis entraîné très, très dur, et c’était certainement physiquement. Mais jouer, c’est mon truc et je voulais que la scène fonctionne vraiment.

