The Last of Us : Récapitulatif de l’épisode 9 – Ça n’a pas dû être en vain

Attention, les spoilers suivent : Après ses expériences traumatisantes en épisode 8 Ellie est encore visiblement marquée. Maintenant, elle et Joel ont Le dernier d’entre nous dans l’épisode 9 presque la destination de leur long voyage accompli et notre jeune héroïne veut s’assurer que ses efforts n’ont pas été vains.

Vous devez la protéger !

L’épisode saute d’abord cependant plusieurs années en arrière. Nous voyons comment un jeune femme très enceinte traverse une forêt et fuit les infectés. Elle se réfugie dans une maison d’une ferme abandonnée, mais les personnes qu’elle voulait probablement y rencontrer ne sont pas encore là. En montant les escaliers, elle se rend compte que vous sac amniotique rompu est.

Elle se barricade dans une chambre, oui les infectés sont sur sa piste. Le bébé arrive alors qu’un infecté parvient à entrer dans la pièce et se jette sur la femme. Cependant, celui-ci obtient au dernier moment prendre un couteau et peut poignarder les personnes infectées. La femme remarque alors que son bébé est né et elle mordu à la cuisse devenu.

Puis la femme coupe avec le couteau par le cordon ombilical et tient son bébé dans ses bras, qu’elle nomme ellie donne. Rendez-vous un peu plus tard marlène et quelques autres personnes dans la maison. Marlene entend quelqu’un chanter à l’étage et y trouve la mère et le bébé. La femme, AnneMarlene dit qu’elle ne voulait pas allaiter le bébé à cause de l’infection et dit qu’elle n’en a pris conscience qu’après la naissance.

Anna explique à nouveau que son enfant n’est pas malade et que Marlene emmène la petite Ellie avec elle à Boston devrait prendre. Là, elle devrait trouver quelqu’un qui prendra soin de la fille et l’élèvera. De plus, Anna aimerait que Marlene lui tire dessus, pour qu’elle ne se transforme pas en monstre. Marlene prend l’enfant à contrecœur, le donne à l’un de ses compagnons et puis tire sur Anna.

Enfin là : Salt Lake City

Ensuite, nous revenons à l’épisode 9 retour au présent de The Last of Us : Ellie et Joel sont enfin arrivés aux portes de Salt Lake City ! Alors que Joel fait de grandes découvertes qu’il montre avec enthousiasme à Ellie, celle-ci est inhabituellement calme et absent. Notre protagoniste explique qu’ils se trouvent à proximité d’un hôpital, peut-être même du bâtiment qu’ils recherchent actuellement.

Ellie se souvient encore de ses expériences avec David © SIE/Naughty Dog, HBO

Ils marchent et Joel lui dit qu’il devrait trouver une guitare, quand tout cela sera terminé. Ensuite, il pourrait recommencer à jouer et enseigner à Ellie. Cependant, elle est de retour perdu dans ses pensées et Joel ne sait pas ce qui ne va pas avec elle. Entre-temps, ils sont arrivés dans la ville et Joël propose d’avoir un aperçu. Vous entrez dans un immeuble et escalade jusqu’au sommet.

Après avoir aidé Ellie à se lever, elle l’appelle et lui crie d’aller voir quelque chose. Quand il arrive enfin à l’étage, il réalise ce qui a tellement excité Ellie : Une girafe. Cela mange des feuilles à travers un trou dans le bâtiment. Joel arrache quelques branches et les donne à Ellie, pour qu’elle puisse nourrir l’animal. Un petit moment émouvant avant de poursuivre le voyage.

Alors que la girafe avance, Ellie court après elle poursuivre jusqu’à. Arrivés sur le toit, elle et Joël voient passer tout un troupeau de girafes. Ils profitent brièvement du moment avant que Joel ne dise qu’il ne sait pas à quoi s’attendre à l’hôpital. Mais comme nous le savons tous, il y a toujours des dangers qui nous guettent. Il lui assure qu’ils n’ont pas à y aller et qu’ils peuvent rebrousser chemin.

Moment magique : Ellie donne à manger à une girafe dans l’épisode 9 © SIE/Naughty Dog, HBO

Cependant, après tout ce qu’ils ont traversé, Ellie rétorque, ce voyage n’a pas dû être vain. Ils devaient finir ce qu’ils avaient commencé. Quand tout est fini, ils pourraient aller où Joel veut. Elle le suivrait certainement. Joel accepte et ils passent à autre chose. En chemin, ils en croisent un camp d’urgence médicale l’armée finie.

Comme l’explique Joel, après le déclenchement de la Champignon Cordyceps ont également été emmenés dans un tel camp. Quand Ellie demande si Sarah était là à ce moment-là, il dit qu’elle n’était pas là à ce moment-là. La raison est la cicatrice sur sa tempe a été. Après la mort de Sarah, il était prêt à mettre fin à ses jours, mais à la fin il n’a pas pu et manqué.

Retrouvailles avec les lucioles

Ellie dit alors que le temps guérira toutes les blessures, ce à quoi Joel dit que c’est pas été le momentqui a laissé ses blessures guérir à la fin. Il essuie ensuite une larme de son visage et dit qu’il est d’humeur pour le moment quelques mauvaises blagues. Alors qu’Ellie bat son plein, ils se faufilent par derrière plusieurs hommes et submergez notre duo de personnages principaux The Last of Us.

Marlene et Joel se réunissent © SIE/Naughty Dog, HBO

Quand Joël reprend connaissance, il le voit Logo Firefly et Marlene le salue. Elle lui dit que ses hommes ne savaient pas qui ils regardaient, alors ils ont joué la sécurité. Joël veut savoir où est ellie, obligeant le leader Firefly à esquiver. Au lieu de cela, Marlene reconnaît son exploit et lui dit, même si elle n’a jamais voulu, elle lui serait désormais redevable.

Joel demande à être autorisé à revoir Ellie, mais Marlene lui dit que ce n’est pas possible. Ellie serait déjà être prêt pour l’opération. Le médecin a soupçonné que le champignon avait poussé avec elle quand elle est née et c’est pourquoi elle a été percevoir comme Cordyceps serait. C’est la raison pour elle immunité. Pour ce faire, il a fallu lui retirer le champignon afin de pouvoir l’examiner.

Les substances messagères qui traversent le corps d’Ellie et la protègent des infections pourraient agir comme un base d’un recours servir. Pour Joël, cependant, tout cela est secondaire car tout ce à quoi il peut penser, c’est que pour lui son cerveau enlevé doit être, dans lequel le cordyceps s’installe. Marlene lui dit qu’Ellie le fera mourir pendant l’opérationmais elle pourrait sauver le monde avec son sacrifice.

Joel se fraye un chemin vers Ellie © SIE / Naughty Dog, HBO

Joel dit qu’ils devraient trouver quelqu’un d’autre pour faire l’opération, mais Marlene lui dit il n’y aurait personne d’autre comme Ellie. Bien qu’elle ne lui ait pas dit ce qui allait lui arriver, elle a promis à notre jeune héroïne de The Last of Us qu’elle ne ressentira aucune douleur. Joel supplie Marlene d’être autorisée à revoir Ellie, mais Marlene demande à ses maris de l’emmener.

où est la fille

Tu lui feras son sac à dos et le couteau d’Ellie mais si Joël essaie quoi que ce soit en chemin, qu’ils le tuent immédiatement. Deux hommes l’escortent dans les couloirs de l’hôpital et peu de temps après dans l’épisode 9 ça se passe comme ça doit se passer : Il la domine, en tire un et demande à l’autre où est la fille. Après qu’il ne réponde pas, Joel lui tire une balle dans la tête.

Il prend son sac à dos et le couteau d’Ellie, attrape un fusil et des munitions et puis se fraye un chemin à travers le bâtiment. Il trace son chemin sans arrêt et sans relâche. Même ceux qui se rendent ne sont pas épargnés par lui. Joel assassine tout le monde de sang-froidqui se dresse sur son chemin à la recherche d’Ellie jusqu’à ce qu’il arrive enfin à la chirurgie pédiatrique.

Joel retrouve Ellie dans une salle d’opération © SIE/Naughty Dog, HBO

Par une fenêtre, il voit Ellie, qui est sous sédation et se prépare pour l’opération. Il entre dans la chambre et dit au médecin de détacher la fille. Quand il prend un scalpel et menace Joël avec, Joël lui tire dessus et dit aux infirmières de détacher Ellie. Il leur dit ensuite de faire demi-tour avant de quitter la pièce avec Ellie.

Avec elle dans ses bras, il descend l’ascenseur dans le parking à plusieurs étages, où Marlène l’attend déjà. Elle pointe une arme sur lui et lui dit que c’est fini. Même s’il le voulait, Joel ne pourrait pas la protéger éternellement. A un moment elle le quittera ou pas mourir dans ce monde dépravé, un monde qu’elle aurait pu sauver. Ellie voudrait faire ce qui était juste et ce n’était pas à Joel de lui refuser cela.

Après que Joel ait regardé Ellie, il y a une coupure : Notre personnage principal de The Last of Us est assis derrière le volant d’une voiture et roule dans une rue. Peu de temps après, Ellie revient sur le siège arrière et Joel lui dit, tout va bien. A cause des médicaments qu’elle lui aurait donnés à l’hôpital, elle n’est pas encore tout à fait claire dans sa tête. Il lui ment et lui dit que c’est testé plusieurs personnes a été.

Joel tente de quitter l’hôpital avec Ellie © SIE/Naughty Dog, HBO

Joel lui dit que ce serait plus de gens comme elle donnent, des dizaines même. Ensuite, nous voyons un bref flashback et on nous montre que Joel Marlene abattu a. De retour dans la voiture, il dit à Ellie que les lucioles ont renoncé à trouver un remède. Peu de temps après, certains voleur ont attaqué l’hôpital et de nombreuses personnes ont été blessées pendant les combats.

Quand Ellie veut savoir si Marlene va bien, Joel esquive la question. Alors qu’Ellie s’endort à nouveau, Joel chuchote : il serait désolé. Ensuite, nous voyons ce qui s’est passé d’autre dans le garage : après avoir mis Ellie dans la voiture, Marlene le supplie de l’épargner et de la laisser partir. Joel répond qu’elle finirait par le chasser, Ellie et puis lui tire une balle dans la tête.

tu le jures

Dans le présent de l’épisode 9 de « The Last of Us » la voiture a quant à elle abandonné le fantôme. Joel dit à Ellie que ce n’est pas trop grave car ils peuvent être de retour dans cinq heures Tommy être. Alors qu’ils marchent dans une forêt, Joel se souvient à quel point Sarah aimait la randonnée et l’escalade. Il est sûr qu’elle et Ellie se seraient aimées.

Ellie et Joel peuvent-ils commencer une nouvelle vie après leurs expériences dans l’épisode 9 de The Last of Us ? © ELLE/Naughty Dog, HBO

Ellie est toujours visiblement préoccupée par ce qui se passe à Salt Lake City, mais elle lui dit qu’elle aurait aimé Sarah aussi. Pendant que Joel parle, on remarque également à quel point elle ne se sent plus en sécurité autour de lui. Alors qu’ils se rapprochent de Jackson, Ellie lui parle de Rileycomment ils avaient passé une soirée ensemble et comment elle avait dû tuer son amie parce qu’elle était infectée.

Après cela, Tess et Sam sont également morts, après quoi Joel lui assure que rien de tout cela n’aurait été la faute d’Ellie. Il lui dit que la vie ne se déroule pas toujours comme vous le souhaitez, mais si vous ne continuez pas, rien de bon ne se reproduira jamais.

Ellie l’interrompt et demande à Joel de lui jurerque tout ce qu’il lui a dit sur ce qui s’est passé à l’hôpital avait été la vérité. Sans hésitation, Joel dit qu’il jure, et Ellie se demande clairement s’il faut le croire ou non. A la fin elle dit c’est bon Et avec cela, la saison 1 de The Last of Us de HBO et notre série récapitulative ont atteint leur grande finale.

La première saison de « The Last of Us » est disponible en Allemagne sur Sky Germany et WOW. Une deuxième saison a déjà été confirmée, mais n’a pas encore de date de début.