Sam Raimi espère faire un autre film Evil Dead avec Bruce Campbell

Ce mois d’avril verra le Evil Dead ressusciter dans un tout nouveau décor, avec un nouveau réalisateur et une toute nouvelle distribution. Evil Dead Rise tirera un Cri VI et déplacez l’emplacement du tristement célèbre Livre des Morts et de ses habitants morts dans un immeuble plutôt que dans la cabane dans les bois. Cependant, le producteur Sam Raimi a donné de l’espoir aux fans qui tiennent toujours à la possibilité de voir la légende de la franchise Bruce Campbell de retour sous le nom d’Ash Williams juste une fois de plus.





Bien que Campbell ait minimisé la possibilité qu’il revienne un jour en tant que Ash dans un cadre d’action en direct, dans une nouvelle interview avec Empire Magazine, Evil Dead le créateur Sam Raimi a discuté du redémarrage de la franchise en 2013 et de la façon dont la porte est toujours ouverte pour un retour de la vieille garde. Il a dit:

« Ce personnage, Mia, était génial, donc j’étais très intéressé. Nous avions parlé d’un « Evil Dead IV » pour l’autre branche de cet univers, et nous étions un peu inquiets d’une collision. Ash Vs Evil Dead est ce en quoi cela s’est transformé. Mais j’ai toujours pensé qu’il y avait de la place pour les deux. Je pense toujours qu’il y a de la place pour toutes sortes de films Evil Dead. Je ne pense pas qu’ils s’annulent. … J’adore travailler avec Bruce et Rob. J’aime ça en tant que producteur parce que ce sont de très bons partenaires, mais j’aime aussi être soutenu par eux en tant que réalisateur. J’espère donc que c’est sur les cartes finalement.





Bruce Campbell a suggéré qu’il ne reviendrait que sous forme animée.

Alors que les fans espèrent toujours voir Bruce Campbell brandir à nouveau une tronçonneuse et un fusil de chasse, ils devront peut-être se contenter d’une vision légèrement différente du personnage avec une nouvelle série animée qui semble être la prochaine, et le seul type de sortie pour Campbell dans son emblématique rôle. Récemment, la star a discuté des progrès qui ont été réalisés sur la nouvelle série supposée qui continuerait l’histoire d’Ash Williams. Il a dit:

« Tout ce que je peux dire, c’est que nous le poursuivons activement. Sam est un gars occupé. Il a eu un grand film à succès, donc il a beaucoup à faire, mais lui et son frère façonnent activement le monde. C’est une chose d’avoir un animateur et de dire : « Hé, anime ça ! » Vous devez savoir ce que vous allez animer. J’ai hâte d’y être, car ma voix n’a pas autant vieilli que moi.

Campbell rejoint Raimi en tant que producteur sur Evil Dead Rise, quelque chose qui, selon lui, lui donne beaucoup plus son mot à dire dans la franchise que le simple fait d’être un acteur. Il ajouta:

« C’est ce qui fait tourner les roues parfois. En tant qu’acteur, vous n’avez aucun contrôle sur les choses. En tant que producteur, vous avez le contrôle, donc je produis autant de choses que je peux mettre la main dessus, juste pour être impliqué. vous permet de faire votre propre truc. Dans une industrie créative, je ne veux pas vraiment qu’on me dise quoi faire à peu près n’importe qui, surtout si vous y êtes depuis un certain temps.

Evil Dead Rise sort en salles le 21 avril 2023.