Tom Holland révèle son film Spider-Man préféré

Tom Holland est l’un des nombreux acteurs qui a eu la chance de devenir Homme araignée sur grand écran. En fait, il est non seulement devenu le Peter Parker de l’univers cinématographique Marvel, mais il a également réussi à parier le premier à traverser le multivers en action réelle et à faire revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield pour se battre à ses côtés dans son film le plus récent, Spider-Man : Pas de retour à la maison.





Cependant, malgré le grand amour que les fans ont pour les trois acteurs, et en particulier Tobey pour avoir été le premier à donner vie au personnage sur grand écran, il semble que pour Holland, c’est le nouveau venu relatif Miles Morales qui remporte la couronne.

Spider-Man: dans le Spider-Verse n’est pas seulement le favori d’une grande partie du fandom du personnage, mais aussi celui de quelques célébrités, dont l’actuel Spider-Man du MCU. Dans une interview à l’Associated PressTom Holland a avoué que le premier volet du Vers d’araignée saga est sa préférée et a exprimé son enthousiasme pour la seconde :

« Je pense que le premier film Spider-Verse est le meilleur film Spider-Man jamais réalisé. Je suis tellement fier de toutes les personnes impliquées. Amy Pascal est comme ma mère. J’étais censé l’accompagner comme rendez-vous. Je n’ai pas pu y aller parce que je travaille ici. Mais je suis incroyablement fier d’eux. Je suis excité pour le deuxième. Je suis sûr qu’il sera à la hauteur de toutes les attentes, et j’ai hâte de le voir.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse n’était pas seulement l’introduction définitive de Morales dans le monde du cinéma, il marquait également une nouvelle ère pour l’animation et racontait une histoire très différente de celles faites sur le héros jusqu’à cette époque, Sony Pictures cherche à aller encore plus loin avec la suite.

De quoi parle Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Dans la suite tant attendue, Miles contrôle déjà son pouvoir et travaille activement en tant que héros arachnide de Brooklyn, tout en essayant d’équilibrer sa vie en tant que Spider-Man et en tant qu’adolescent, une tâche qui semble être plus difficile que prévu. .

Lorsqu’il retrouve Gwen, elle l’emmène au Spider-Verse, un endroit où un grand groupe de Spider-People de tout le multivers se réunit pour sauver les multiples réalités. Miles veut se joindre, car cela semble être un endroit où il peut se sentir compris, mais le chef ne le laisse pas faire.

Miguel O’Hara a créé ce groupe afin d’arrêter The Spot, un terrible méchant qui cause des problèmes à tout le multivers et il le fait depuis le monde de Miles. O’Hara pense que la seule façon de sauver toutes les réalités est de détruire celle d’où vient Miles, mais le jeune Spider-Man ne laissera pas cela se produire.

Miles devra affronter non seulement The Spot, mais toute l’équipe de Spider-People afin de sauver les gens qu’il aime et tout ce qu’il sait.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse mènera à Spider-Man: Au-delà du Spider-Versele dernier épisode de la trilogie qui arrivera dans les salles en mars 2024, mais il pourrait être retardé tout comme le deuxième film.