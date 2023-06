Débloquez Master Sword dans TotK, voici comment ! Quête : Impa et les géoglyphes – Zelda Tears of the Kingdom

La légende de Zelda : les larmes du royaume comprend comme tous les autres jeux Zelda qui épée d’interdiction légendaire. Mais comment puis-je déverrouiller la Master Sword? Dans ce guide, nous vous expliquerons ce que vous devez faire pour obtenir la Master Sword entre vos mains.

Nous passerons également en revue la capacité unique fournie avec l’épée maîtresse. Donc ça va être assez excitant. Assurez-vous de lire la suite!

Géoglyphes dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Les avez-vous probablement déjà entendus ? Les mystérieux géoglyphesqui es-tu partout dans hyrule voir distribué? Ils ont une origine mystique. Et nous arrivons au cœur de ce mystère holistique. Tout commence par le Quête : Impa et les géoglyphes.

Quête : Impa et les géoglyphes

Où puis-je trouver la quête ? Pour obtenir la mission de départ, vous devez d’abord impa trouver. Il s’agit de la Mission : Impa et les géoglyphes

Maintenant, nous devons impa lui rendre visite et lui parler. Suivez simplement le point sur la carte. Elle se tient à côté Nouvelle écurie de Maritta aux grands géoglyphes. On retrouve Impa entre ça Montagnes d’Hyrule et le Plan d’Hyruleà l’ouest du château d’Hyrule.

Ici vous trouverez Impa. © Nintendo/45secondes.fr.com

Que signifient les géoglyphes ?

Maintenant, le plaisir peut commencer. Impa nous parle des géoglyphes qu’elle a rencontrés. Mais elle peut facilement lire le géoglyphe de Sol de ne pas voir. Le montgolfière est malheureusement cassé et donc le lien doit disparaître !

Nous devons réparer le ballon. Connecte le ballonqui est allongé sur le sol à côté d’Impa, avec le panier sur la plate-forme. C’est essentiellement notre ballon, il manque juste chaleur pour le boost.

Maintenant, attrapons ces torche, qui se trouve à côté du feu, allumez-le et montez dans le ballon. Mais avant ça, reparlons-en impa, sinon Link s’envolera seul et ça ne sert à rien. Quand Impa est monté à bord, vous pouvez enfin allumer le ballon.

La seule chose qui manque, c’est le feu ? © Nintendo/45secondes.fr.com

Les mystérieuses larmes de dragon

Maintenant, lorsque vous zoomez dans les airs avec Impa, vous devez bien regarder ce géoglyphe. L’énigme n’est pas si facile, car elle est assez discrète. Mais il y en a un point sur le géoglyphequi saute aux yeux.

Regarde tout en haut, pour ainsi dire Diriger de l’entité. C’est le point le plus éloigné de vous. Ici, nous voyons plusieurs larmes ou gouttes. Mais une des larmes est blanche. Volez ici et examinez l’endroit. C’est le première larme de dragon.

Vous pouvez trouver Dragon’s Tears 1 ici. © Nintendo/45secondes.fr

Le Quête : Impa et les géoglyphes se termine à ce point, mais seulement indirectement. Parce que maintenant c’est important tous géoglyphes trouvé dans le jeu pour obtenir toutes les larmes de dragon.

Temple Oublié : Les Larmes du Dragon

Mais avant cela, faisons un petit détour par le Temple oublié. Impa pense que ce serait une bonne idée de s’arrêter ici. Dit et fait. Nous commençons le Quête : Les larmes du dragon et ride gen nord.

Il est préférable de faire le tour de la gorge une fois (sur la droite). Vous pouvez facilement vous rendre au temple oublié d’en haut Frontière de Tabanta. Sur le site de l’événement, cependant, ce sont les gigantesques rochers négliger. Naviguez dans l’abîme avec le planeur, essentiellement un étage en dessous.

Ne laissez pas le gros rocher vous tromper. © Nintendo/45secondes.fr.com

Ici à l’entrée attend déjà Cado avec son ballon sur vous ! Parlez-lui puis entrez dans le temple. Vous pouvez trouver Impa sur Sanctuaire maya usi’u. Si vous passez ensuite devant la grande statue de la déesse, vous arriverez éventuellement dans une pièce avec le Géoglyphes sous forme de tablettes de pierre sur les murs.

Ces images reflètent les géoglyphes dans le monde. Mais jusqu’à présent, nous n’en avons trouvé qu’un et ne pouvons rien faire pour l’instant. Maintenant c’est tout larmes de dragon trouver avant de revenir!

Vous pouvez trouver les autres géoglyphes au emplacements sur la carte sur le sol de la chambre. Dans l’ensemble, ils sont très grands et donc difficiles à manquer. Mais nous avons dans notre guide les emplacements des larmes de dragon identifié pour vous. Si vous n’avez pas envie de chercher, suivez notre guide ci-dessous : Itinéraire alternatif via la forêt de Krog.

Où puis-je trouver l’épée maîtresse ?

Lorsque nous recueillons toutes les larmes de dragon, une séquence merveilleuse apparaît et le Dragon blanc apparaît. La Master Sword atterrit après cette cinématique tête du dragon. Nous connaissons maintenant l’emplacement de l’épée maîtresse.

Mais maintenant, il dit, cependant, le tête du dragon atteindre. Et avant de pouvoir le faire, il y a quelques points à garder à l’esprit !

Vous devez faire quelques préparatifs. © Nintendo/45secondes.fr.com

Itinéraire alternatif via la forêt de Krog

À ce stade, nous aimerions souligner brièvement le chemin alternatif vers l’épée maîtresse. Il y en a un de plus deuxième façonpour accéder aux informations de Master Sword.

Si vous ne voulez pas vous contenter des géoglyphes, il existe une alternative via le Forêt des Krogs. Cependant, cela demande beaucoup de votre part et n’est pas forcément facile à cause des combats de boss. Vous devez vous rendre au souterrain.

On ne pénètre pas facilement dans la forêt des Krogs, car elle vient d’un brouillard inquiétant est couvert. C’est pourquoi vous devez marcher dans la forêt par le bas.

Cela fonctionne dans souterrain dans le Montée d’Ulmo. De là, dirigez-vous vers la forêt de Krog.

Vous pouvez à nouveau sortir du sous-sol si vous avez un gigantesque champ de pierres regarder. Ensuite, vous devez saut au plafond insérer.

Maintenant, échangez les deux petits Les boss de l’arbre Mojo hors de. Ensuite, on vous indiquera l’emplacement de l’épée maîtresse. surprise : c’est le dragon blanc.

Comment obtenir l’Épée Maîtresse ?

Comment débloquer l’Épée Maîtresse ? Pour déverrouiller la Master Sword, il nous en faut une seconde barre d’endurance. Et oui, vous avez bien lu. Cette tâche est liée au fait qu’un lien en a déjà un complet deuxième barre d’endurance a.

Alors avant d’aller au Dragon Blanc, il faut 20 sanctuaires récurer jusqu’à ce que vous atteigniez la pleine endurance 2ème niveau d’endurance peut augmenter. vous avez besoin au total 5 conteneurs d’endurance.

5 conteneurs d’endurance sont nécessaires pour l’épée d’interdiction. © Nintendo/45secondes.fr.com

Alors il est Chemin vers l’épée maîtresse théoriquement gratuit et vous pouvez le recevoir. Il ne nous reste plus qu’à monter sur le dragon.

Comment puis-je atterrir sur le dragon?

Où puis-je trouver le Dragon Blanc ? En fait, trouver le dragon blanc n’est pas si facile. Le problème avec tout ça, c’est qu’il est juste de l’autre côté de la demi-carte mouches. Il vole, pour ainsi dire, une fois le carte en bordure éteint et très lentement.

Cela signifie que la recherche du Dragon Blanc sera extrêmement difficile, car il peut se trouver n’importe où sur la carte à l’heure actuelle de la recherche.

La trajectoire de vol du Dragon Blanc. © Nintendo/45secondes.fr.com

Il faut d’abord comprendre que de dragon de lumière au bord de toute la carte vole le long. Il en fait un ici et là pendant. Si vous avez de la chance, vous le repérerez Hasard dans le ciel. Mais si nous ne voulons pas compter sur la chance, nous devons réfléchir à l’endroit où l’attraper.

Ici dans Notre guide vous expliquera étape par étapecomment s’y prendre pour trouver le dragon. D’ailleurs, nous en avons un petit truc pensé pour vous !

En fin de compte, c’est à vous de décider comment vous voulez chasser le dragon, mais quand vous sautez dessus et que épée de dos tire, l’épée Bane est à vous après tout !

Sortez la Master Sword et elle est à vous ! © Nintendo/45secondes.fr.com

Si vous avez plus Aider nécessaire et à un moment ou à un autre La légende de Zelda : les larmes du royaume stagne, vous devriez notre solution complète sûr d’être utile. Des personnes de valeur attendent ici Trucs et astuces de jeu, que nous avons clairement résumé. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le jeu !