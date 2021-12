Acapulco Shore: quand est la première et qui sont les nouveaux entrants

in

Rive d’Acapulco Il reviendra sur les écrans le 15 décembre à 22h Mexique et 23h Colombie sur MTV avec de nouveaux membres. La réalité a été enregistrée dans Carthagène et l’île de San Andrés, la Colombie, connaîtra de nouveaux scandales.

Qui sont les participants d’Acapulco Shore 9 ?

Manekik Gonzalez : une vétéran vétéran qui a clarifié sa démission après avoir établi une relation formelle avec Jawy.

Karimé Pindter : plus connu sous le nom de Matriochka. Elle faisait partie de chaque saison depuis 2014 et a même célébré de manière amusante «ses XV ans» de carrière dans la réalité.

Xavier Rulibarri : qui a affirmé avoir « beaucoup d’affaires inachevées là-bas » dans un commentaire Instagram.

Fernanda Lozada : Identifié comme Papi Shore, il aime les sports extrêmes et les voyages et était dans les trois premiers épisodes de l’émission de téléréalité.

Dania Mendez, qui en était à la septième saison.

Leslie Gallardo : Il est apparu dans la cinquième saison d’Acapulco Shore à l’âge de 18 ans.

Luis Alejandro : célèbre comme Jawy, qui a organisé un mariage symbolique avec Manelyk à la fin de la saison 7.

Jailyn Castellanos : la première fille transsexuelle à faire partie des vacances d’Acapulco Shore, elle est originaire de Guadalajara.

Alba Zepeda :, était présent à la huitième saison d’Acapulco Shore 8 et a noué une amitié fraternelle avec Beni Falcón et Eddie Shobert.

Beni Falcon :, un jeune homme paisible qui aime méditer et a également reçu le surnom de Tuluminati pour sa personnalité « zen » au cours de la huitième saison.

Qu’est-ce qu’Acapulco Shore?

Rive d’Acapulco est une adaptation de l’émission de téléréalité américaine Jersey Shore et a réussi à se positionner comme son successeur. A tel point que huit saisons sont déjà franchies. Au cours du programme, les participants exposent leur côté le plus intime et perdent leur timidité.

Dans cette émission de téléréalité, l’alcool, le flirt, l’insolence et la dégénérescence sont à l’ordre du jour, alors la production doit s’assurer de ne choisir que les meilleurs fêtards dans sa prochaine édition.

