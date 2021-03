Le masque reste comme un accessoire, attaché à une chaîne

Peu de temps après que les masques soient devenus un accessoire incontournable, les designers ont lancé leurs propres versions: des masques en soie, tweed et satin; décoré de franges, nœuds et paillettes; pour le jour et la nuit; pour les mariages et les rassemblements politiques.

Lorsqu’il est devenu clair que nous porterions des masques pendant un certain temps, certains ont ajouté un autre élément: une chaîne ou un cordon pour la sécurité (et un charme supplémentaire).

«C’est un bel accessoire qui va bien avec d’autres colliers, mais il est également fonctionnel», a déclaré Karen Perez, dont la société, Second Wind, a contribué à catalyser la tendance avec des chaînes en or, argent, bronze et acrylique suspendues à des masques en lin et en soie. main.

Auparavant réservés aux bibliothécaires et aux personnes extrêmement sportives, ces rétentions ont gagné en popularité auprès des utilisateurs de masques stylés. Les créateurs de bijoux et autres professionnels de la mode créent leurs propres pièces. Les grands détaillants tels que J. Crew, Free People, Fossil, Ann Taylor et Banana Republic les vendent et des milliers d’options peuvent être trouvées sur Etsy. Des célébrités comme Jennifer Lopez, Mindy Kaling, Elle Fanning et Busy Philipps ont été aperçues les portant. (Après avoir perdu plusieurs masques en tissu, je suis également devenu un passionné des masques en chaîne.)

Lele Sadoughi, qui conçoit des bijoux et des accessoires, a commencé à produire des masques ce printemps. Après un éclair d’inspiration, elle a fait prendre à son équipe de nouvelles photos de sa ligne de chaînes de lunettes de soleil pour montrer qu’elles pouvaient également être utilisées pour porter des masques.

«Nous avons arrêté d’en vendre quelques dizaines par semaine pour en vendre des centaines par semaine», a déclaré Lele. « C’est un élément qui génère presque un million de dollars pour nous maintenant. »

Karen a lancé Second Wind cet été, après avoir vécu des mois d’épargne, car son travail de styliste avait beaucoup diminué au début de la pandémie. Le 21 juillet, elle a annoncé une pré-commande sur Instagram, en attendant environ 100 commandes. En 24 heures, elle a vendu 10 000 produits.

« Je n’avais pas ce stock », a déclaré Karen. « Je n’avais même pas autant de tissu. » Pour préparer les commandes, elle a travaillé 20 heures par jour pendant sept semaines, les membres de la famille aidant le matin et le soir.

Le buzz a vraiment augmenté lorsque des personnes célèbres ont entendu parler de Second Wind. La députée démocrate new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple, a visité le studio de Karen en août. Ce mois-ci, elle portait un masque et une chaîne Second Wind lorsqu’elle a prêté serment pour son deuxième mandat au Congrès. Jennifer Lopez a également été photographiée avec une création de Second Wind. Karen a déclaré que Bloomingdale’s, Amazon et Selfridges figuraient parmi les meilleurs détaillants à avoir demandé à vendre leurs produits, mais elle a refusé. Il n’est pas prêt à étendre ses activités à ce niveau. (Karen travaille actuellement avec 40 artisans et ses sœurs s’occupent de la logistique et du marketing.)

La durée de vie d’un masque à chaîne peut sembler limitée, mais Lele pense que l’accessoire sera utile même si davantage de personnes sont vaccinées. Le Center for Disease Control and Prevention recommande que même ceux qui ont été vaccinés portent un masque et se distancient socialement pour le moment: les tests montrent que les masques sont incroyablement efficaces et que les gens peuvent encore contracter le virus et éventuellement le propager alors que les vaccins ont un effet.

Même avec la baisse des taux d’infection par le nouveau coronavirus, Lele parie que les gens voudront utiliser à la fois des masques ordinaires comme ceux-ci avec des chaînes dans les avions ou dans les transports en commun. Karen a déclaré que Mme Alexandria avait fait une observation similaire. « Elle a dit qu’elle continuerait à porter un masque lorsqu’elle ne se sentait pas bien », a déclaré Karen. « C’est une façon de montrer du respect pour les autres. »

Quoi qu’il arrive à l’avenir, la société de Lele a déjà énormément bénéficié de tous les nouveaux clients que les masques et les chaînes ont amenés. En 2020, la société a enregistré une augmentation de 80% de ses ventes et cinq fois plus de nouveaux clients sur le site qu’en 2019. Une partie de cela provenait de personnes qui achetaient des masques et des chaînes, a déclaré Lele, mais beaucoup ont également acheté des diadèmes ou des boucles d’oreilles en perles pour les moissonneuses-batteuses. avec vos nouveaux accessoires de protection.

« La demande de produits dans toutes les catégories a augmenté », a déclaré Lele. «Notre activité directe a vraiment explosé. Nous avons eu une année de chiffre d’affaires record. »