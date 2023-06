Série

Luis et Daniel Moncada, les célèbres acteurs pour avoir incarné ces criminels, font partie de la nouvelle édition du Argentina Comic-Con.



Breaking Bad : qui a choisi la garde-robe des cousins ​​de Salamanca

Comic Con Argentine a lieu ce week-end au Centre Costa Salgueroaprès sa précédente édition en Le Rural à Palerme. Les invités notables incluent des acteurs Luis et Daniel Moncadareconnus pour leurs rôles de les cousins ​​de Salamanque dans Breaking Bad.

Les frères Moncada non seulement ils avaient leur propre panel lors de l’événement, mais ils ont également réservé un stand dans le pavillon principal pour interagir avec les fans de Breaking Bad, prendre des photos et signer des autographes. De plus, ils ont eu la chance de parler de leur incroyable retour sur Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Avant le début de Comic Con Argentinenous avons eu l’occasion de parler avec les frères Luis et Daniel Moncada dans une interview exclusive pour spoilers. Lors de la rencontre, tous deux portaient des tenues caractéristiques de les cousins ​​de Salamanquese replongeant dans leurs personnages.

Interrogés sur l’origine de la garde-robe et qui l’avait conçue, ils ont été directs : Vince Gilligan. « C’est un processus, non. Le vestiaire a dit… ils apportent 10 costumes, des chemises différentes, des looks différents. Vince est celui qui mord en dernier. Ils vous regardent, ils vous habillent et vous pouvez dire leurs suggestions : « J’aime ça, je n’aime pas ça ». Tout ce que nous avons fait, nous l’avons fait pour Vince, mais Vince est celui qui a toujours dit, ‘ça va être ça’. Si on essayait 10 costumes et qu’on n’en portait qu’un, il dirait lequel c’était. »il a assuré.

+Le secret des frères Moncada

Il est intéressant de noter que des deux artistes qui ont joué les cousins ​​de Salamanqueseulement un, Luis Moncada, était à l’origine un acteur. C’est lui qui s’est présenté seul au casting et a convaincu les producteurs d’appeler son frère Danielqui n’a pas pu y assister car il n’était pas un acteur professionnel et n’avait pas l’autorisation du syndicat pour participer au casting.

