Jesse Plemons rejoint Elizabeth Olsen dans la série limitée Love and Death de HBO Max’s Axe Murderer

Jesse Plemons vient de prendre un rôle principal dans Amour et mort, la série limitée scénarisée en préparation chez HBO Max. Basé sur l’histoire du vrai meurtrier à la hache Candy Montgomery, la série joue également WandaVision favori Elizabeth Olsen. Plemons jouera Allan Gore, l’homme impliqué dans un triangle amoureux qui a entraîné le meurtre horrible de sa femme, Betty.

Amour et mort vient du duo de David E. Kelley et Nicole Kidman et Lionsgate Television. Inspiré du livre Preuve d’amour: une véritable histoire de passion et de mort en banlieue avec une collection d’articles de Texas Monthly, il est écrit par Kelley et réalisé par Lesli Linka Glatter (Patrie). Il est centré sur la vie de deux couples religieux dans les années 1980, avec une liaison qui a conduit une femme à assassiner l’autre.

Jesse Plemons est bien connu pour son rôle nominé aux Emmy dans la série télévisée Fargo. Il a également joué le meurtrier impitoyable Todd Alquist dans les deux dernières saisons de Breaking Bad, un rôle qu’il a repris en 2019 pour El Camino: un film de rupture sur Netflix. L’acteur a également été nominé pour un Emmy pour son rôle dans Miroir noir, mettant en vedette dans l’épisode particulièrement mémorable «USS Callister». Plemons a également joué dans le film acclamé de Martin Scorsese L’Irlandais et plus récemment apparu comme Roy Mitchell dans Judas et le Messie noir.

L’année dernière, Plemons a également joué dans un court métrage sorti sur YouTube des mois après la sortie de El Camino. Le court métrage mettait en vedette Plemons dans le rôle de son Breaking Bad personnage une fois de plus, représentant Todd Alquist assemblant une boule à neige personnalisée avec des figurines miniatures de lui-même et de Lydia Rodarte-Quayle (Laura Fraser). Todd essaie également d’appeler Lydia pour lui demander un rendez-vous, mais échoue. Les tentatives répétées du personnage pour courtiser Lydia ont également été montrées sur Breaking Bad.

Plemons retrouvera Scorsese pour apparaître dans le prochain film Les tueurs de la lune des fleurs. Il devrait également apparaître avec Dwayne Johnson et Emily Blunt dans Croisière dans la jungle, qui sortira en salles le 30 juillet. Ses autres crédits à venir incluent le film d’horreur de Scott Cooper Bois et le drame Netflix Le pouvoir du chien avec Benedict Cumberbatch et son vrai fiancé Kirsten Dunst.

Assez intéressant, Amour et mort n’est pas la seule série basée sur Candy Montgomery actuellement en préparation. De même que Elizabeth Olsen, Elisabeth Moss jouera également le meurtrier à la hache dans la série séparée Des bonbons avec Moss en tant que producteur exécutif. En développement pour Hulu, la série provient de L’acte écrivain et co-producteur exécutif Robin Veith et Nick Antosca. Moss est également connue pour son travail sur la série Hulu Le conte de la servante et a joué dans le film d’horreur à succès de l’année dernière L’homme invisible.

Amour et mort est produit par David E. Kelley sous sa bannière David E. Kelley Productions, aux côtés de Kidman et Per Saari de Blossom Films. Les producteurs exécutifs sont Lesli Linka Glatter, Scott Brown et Megan Creydt via Texas Monthly, Matthew Tinker, Michael Klick et Helen Verno. Une date de sortie n’a pas encore été fixée chez HBO Max. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

