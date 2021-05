Lamborghini passe à l’électrique: sa première supercar 100% électrique arrivera à partir de 2025

Lamborghini annonce sa stratégie d’électrification ambitieuse. Les grandes marques de supercars passent à l’électrique, même si certaines comme Ferrari continuent d’exprimer leurs doutes sur l’électrification complète. Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini, a expliqué quels sont les projets du constructeur. Certains pour lesquels ils investiront plus de 1500 millions d’euros au cours des quatre prochaines années et représentent un tournant important dans les affaires de la mythique marque de supercar.

La grande annonce de Lamborghini a été la confirmation qu’ils lanceront leur premier 100% électrique à partir de 2025, au cours de la seconde moitié de la décennie. Avant cela, en 2023, Lamborghini apportera son premier hybride produit en série et d’ici la fin de 2024, tout son catalogue sera électrifié.

Ce sont les plans de Lamborghini pour sa transition électrique

Sous le nom de « Direzione Cor Tauri », clin d’œil à son logo et à ses origines, le La « feuille de route » de Lamborghini comporte trois phases.

Dans une première étape qui comprend les années 2021 et 2022, l’entreprise se concentrera sur le développement de ses moteurs à combustion hybrides et le renforcement de la présence du Lamborghini sián, son modèle le plus avancé et le premier hybride de la marque, avec un système de condensateurs pour stocker l’énergie et le moteur V12 de 819 CV. A ses côtés, deux nouvelles supercars à moteur V12 seront annoncées cette année.

Entre 2023 et 2024, Lamborghini se concentrera sur l’électrification de l’ensemble de son portefeuille. En 2023, ils lanceront leur première voiture hybride de série, puisque le Sián sera une version très exclusive. D’ici la fin de 2024, l’entreprise assure qu’elle aura achevé sa transition hybride et au début de 2025 elle aura réduit ses émissions de CO2 de 50%.

Cette transition aura un coût pour la marque de 1500 millions d’euros, son plus gros investisseur de l’histoire, selon le président de Lamborghini.

«Notre réponse est un plan avec une approche à 360 degrés, qui englobe nos produits et notre implantation à Sant’Agata Bolognese, nous menant vers un avenir plus durable mais toujours fidèle à notre ADN», assure Stephan Winkelmann.

La troisième et dernière phase arrive à partir de 2025, où ils lanceront leur première supercar 100% électrique, avec la vision fixée sur un quatrième modèle dans le futur qui rejoint l’Aventador, Urus et Huracán. En plus du modèle exclusif Sián.

En 2017, l’entreprise a présenté son concept « Terzo Millenio » avec des super condensateurs et un look très futuriste. On ne sait pas si la première voiture électrique de Lamborghini ressemblera à ceci, mais cela pourrait être un aperçu de cette future supercar électrique.

Plus d’informations | Lamborghini