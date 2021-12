+ Qui sont les couples de La Reina del Flow dans la vraie vie

Rose Artificielle colorée La Belle et la Bête, lumières LED colorées dans Le dôme en Verre, Cadeau Unique, Saint-Valentin, fête des mères, Anniversaire de Mariage (Rouge)

La rose rouge platine 24K ne se fanera jamais et ne mourra jamais. La fleur de rose platine est impeccable. Il est plein d'espoir et de beauté infinis comme un arc-en-ciel, et il vous apportera un amour et une beauté infinis. La rose en verre signifie que la rose est parfaitement et éternellement stockée dans le dôme en verre, qui est en verre, plus transparent et exempt d'impuretés. La base est en bois noir et la surface est stable et lisse sans bavures. Le verre et la base en bois sont faciles à nettoyer. En tant que noyau du salon ou de la chambre, la rose en dôme de verre sera également incroyable. Une rose dans le dôme de verre est enroulée autour de la bande lumineuse LED, alimentée par 3 alimentations AA (non incluses), et la lumière LED a un éclairage blanc chaud brillant. La rose lumineuse à LED peut être utilisée pour la décoration de la pièce ou pour créer une atmosphère romantique de jour comme de nuit. La rose en verre à LED symbolise l'appréciation, la bénédiction, l'amour éternel, la passion et la romance. La rose en verre est un cadeau romantique pour la Saint-Valentin, un mariage, des fiançailles, la fête des mères, un anniversaire, un anniversaire, un anniversaire de pendaison de crémaillère et Noël, qui la surprendra, la rendra heureuse et créera votre dîner de famille, mariage, fêtes et plus encore créer un lumineux et romantique environnement. Très approprié pour faire des décorations de Noël. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à le donner. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à le donner. Assurer le respect des procédures de contrôle qualité les plus exigeantes. Notre ensemble de fleurs roses Dream of Flowers 24K est garanti 1 an. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire directement. Nous espérons que vous pourrez obtenir une meilleure expérience d'achat!