Tom Holland était sur le point de rejeter "parapluie"

Tom Holland a une carrière pleine de succès. Au-delà du fait que sa grande participation à Marvel en tant que Spider-Man a été une cause de renommée internationale, l’interprète travaille depuis l’âge de huit ans lorsqu’il a triomphé dans différentes comédies musicales. Mais, malgré le fait qu’il se concentre désormais sur son rôle d’acteur, il faut noter qu’il est un grand danseur puisque, comme il l’a lui-même avoué, il a étudié la danse pendant de nombreuses années.







Toujours la meilleure façon qu’il avait Tom Holland pour démontrer ses talents de danseur, c’est lorsqu’il a ébloui avec un Lip Sync de parapluie. C’est le 8 mai 2017, la même année qu’il sort son premier film sous le nom de Peter Parker, Retour à la maison, quand il est monté sur scène pour interpréter cet acte. Exactement quatre ans se sont écoulés et les fans s’en souviennent encore et déclarent que c’était la meilleure version de la chanson qu’ils ont vue.

Cependant, il y a quelques mois à peine, Holland lui-même a avoué qu’il était sur le point de dire non à ce grand spectacle. Selon ses propos, son père, Dominic Holland, a tenté de l’empêcher de participer à l’émission parce qu’il craignait que cela n’affecte son cheminement de carrière. Alors, juste avant de monter sur scène, elle l’a appelé pour lui demander de dire à tout le monde que « j’avais changé d’avis”.

Tom Holland avec son père, Dominic Holland. Photo : (Getty)



« Mon père m’a toujours appris quand j’étais plus jeune et que j’ai commencé dans les affaires, que l’on veut devenir célèbre le plus lentement possible. Vous ne voulez pas devenir super célèbre demain, car vous ne pourrez pas le gérer. ça va ruiner ta vie», a commencé à expliquer pour le magazine GQ. Mais, malgré tout, il a lui aussi assuré : «cette vidéo a eu un succès incroyable et a été une excellente chose pour ma carrière”.

Bien qu’il soit à noter que, selon Tom HollandIl comprend l’inquiétude de son père puisqu’il est également très sélectif avec les personnes à qui il parle et ce qu’il fait. « Je ne veux pas trop m’exposer parce que ma vie privée est la dernière chose que j’ai, je pense que c’est pourquoi j’étais si inquiète. Et il me dirait la même chose aujourd’hui, j’en suis sûr», a-t-il également déclaré dans l’interview.







Cependant, il convient de noter que la vidéo originale, depuis sa première, a plus de 77 millions de vues et a été une performance épique. Non seulement à cause de son timing et de son rythme incroyables lorsqu’il s’agit de bouger, mais aussi pour la performance que Tom a demandé des douches de scène et des pièces pyrotechniques, ce qui a ajouté une touche spéciale aux chorégraphies élaborées qu’il a exécutées.