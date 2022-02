L’action en direct de Raiponce mettrait en vedette une actrice de Deadpool

Zazie Beetz a été reconnu dans l’industrie hollywoodienne après sa participation à des films à succès tels que piscine morte 2où il a donné vie au mutant Domino, qui a toujours « Bonne chance »et jokeroù elle a joué le voisin séduisant du comédien socialement maladroit Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) qui deviendra plus tard le méchant de Gotham, le Clown Prince of Crime.

Maintenant, la talentueuse actrice lorgne sur un nouveau projet de film qu’elle développe avec son partenaire : David Rysdahl. Ils travaillent sur une version live action du classique Raiponce et Beetz serait l’héroïne de cette nouvelle histoire basée sur les travaux antérieurs des frères Grimm. Bien que le personnage ne soit pas aussi populaire que Cendrillon, elle est apparue dans des occasions telles que Emmêlé et Habia una vez.

Raiponce aurait une action en direct dans le dossier

« Il y a quelque chose dont je ne peux pas parler, mais ça va être excitant. Zazie et moi écrivons beaucoup. J’ai quelques scripts. Ai-je mentionné que nous écrivons beaucoup? Donc, nous faisons une histoire de Raiponce, un peu ce qui se passe ensuite, pour Zazie. Il aura un énorme afro. C’est quelque chose que nous sommes ravis d’écrire. Oui, elle ira très bien. Elle est si bonne ! »a souligné l’écrivain.

Rysdahl il a également des crédits dans le monde du théâtre. Il est apparu aux côtés de son partenaire dans le film acclamé Cochons morts et en Neuf joursen plus de jouer dans le nouveau thriller Sans sortie visible en streaming. Cependant, l’acteur répète à chaque fois qu’il le peut que Beetz et son objectif principal ces jours-ci sont d’écrire de nouveaux projets pour leur société de production, créée juste avant la pandémie de COVID-19.

« J’adorerais rejouer à Domino. J’adorerais faire un Deadpool 3, 4, 5, 7, 19. Je pourrais aussi bien faire ma propre histoire d’origine. Je me sens honoré d’avoir pu représenter le personnage à l’écran et d’avoir joué avec elle. Je l’aime et je serais plus qu’heureux de la revoir devant la caméra. Et je pense que je le ferai. Si Disney ne le réalise pas, je le ferai. »fait remarquer Zazie Beetz sur son rôle dans le film Mercenaire Gobber.

