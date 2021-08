Les fans de James Bonds attendront longtemps le prochain film 007 après pas le temps de mourir

Daniel Craig est généralement crédité d’avoir réinventé la façon dont le monde a regardé James Bond en ajoutant un nouveau niveau d’authenticité sinistre à la franchise d’espionnage. Mais c’est le cinéaste Martin Campbell qui mérite l’essentiel du mérite d’avoir dirigé les années 2006 Casino Royale, le film qui a sorti le camp de la James Bond films et injecté à la série des doses rafraîchissantes de grain et de réalisme. Dans une interview avec ComicBook.com, Campbell a partagé ses réflexions sur la direction de la franchise après le prochain Pas le temps de mourir.

« Je pense qu’en ce moment, [the studio is] déterminé à obtenir celui qui est resté sur l’étagère depuis un an et demi, quel qu’il soit, pour le sortir. Et, normalement, le cycle de Bond est de deux ou trois ans. Tous les deux ans, c’était un nouveau Bond qui sortait. Je pense qu’avec le départ de Daniel Craig, je pense qu’avec celui qu’ils ont sur l’étagère qui je pense sortira fin octobre, je ne suis pas sûr, mais ils ont donné une date pour ça et ils ont a déjà eu deux faux départs. »

Pas le temps de mourir a longtemps été présenté comme la finale James Bond film à jouer Daniel Craig et promet de conclure l’arc personnel du personnage qui a commencé avec Casino Royale. Étant donné que Craig a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il se retirera du rôle après Pas le temps de mourir, un débat houleux fait rage depuis l’année dernière quant à savoir qui va reprendre le prochain permis d’espionnage pour tuer.

Nous savons déjà que Pas le temps de mourir présentera un nouvel agent 007 nommé Nomi, joué par Lashana Lynch. Mais le personnage de James Bond n’a pas encore été officiellement retiré ou remplacé dans la franchise. Selon Campbell, il pourrait être plus long d’attendre le prochain James Bond film au fur et à mesure que les détails du remplacement de Craig sont définis.

« Je pense [the producers will] avoir [No Time To Die] et puis ils prendront juste une grande respiration et il faudra probablement encore trois ans avant que le prochain ne sorte parce qu’ils doivent lancer un nouveau Bond et cela prend un peu de temps. Et il doit être scénarisé et tout le reste. Alors, maintenant que Daniel est parti, bien sûr, où vas-tu avec ça ? C’est l’autre question. »