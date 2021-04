Tom Holland et Zendaya sont en couple? C’est la vérité

Son charisme, sa spontanéité et son talent devant les caméras l’ont fait Tom Holland dans l’un des jeunes acteurs les plus réussis de la dernière fois. Depuis qu’il a rejoint Marvel, tout son niveau était en évidence au point qu’il est aujourd’hui l’un des interprètes les plus demandés de la nouvelle génération.

Mais, malgré le fait qu’il soit le protagoniste de plus d’un film, Tom Holland il fait toujours partie du monde des super-héros. En effet, le 17 décembre, son dernier film sortira dans toutes les salles dans le cadre de l’UCM, Spiderman: pas de retour à la maison.

Tom Holland sera à nouveau Spiderman. Photo: (IMDB)



Dans le long métrage, l’acteur britannique partagera à nouveau l’écran avec Zendaya, qui incarne MJ, le grand amour de Peter Parker. Sans aucun doute, des retrouvailles très attendues par les fans non seulement de Marvel, mais aussi des interprètes, étant donné que les rumeurs d’une vraie romance les hantent depuis 2017 où ils ont croisé leur chemin pour la première fois.

Tom Holland et Zendaya sont liés depuis 2017. Photo: (Getty)



La chimie était telle que Tom Holland et sa co-star a montré dans les films qu’ils avaient réussi à briser l’écran. De plus, les spéculations sur une éventuelle romance ont augmenté lorsque Ils ont été vus ensemble dans les rues de Los Angeles et la mère de Zendaya a affirmé, à la télévision, que sa fille sortait avec l’acteur.

Cependant, en 2019 et après deux ans de rumeurs, Holland a décidé d’en parler, réglant toute sorte de discussion sur sa relation avec son collègue. « Je ne suis pas un homme de relation, je ne suis pas du tout du genre éphémère», A-t-il commenté dans une interview pour Elle Magazine, précisant que son seul objectif est sa carrière.

Cependant, récemment, Tom a de nouveau été consulté par son partenaire et a été plein de compliments pour elle lors d’une conversation avec le magazine Backstage. « Quand nous avons commencé à tourner le premier film, elle, Jacob et moi sommes devenus de grands amis. Elle a été d’une grande aide dans ce processus de changement dans ma vie»Il a commencé par dire.

Tom Holland voit ses coéquipiers comme de grands amis. Photo: (Getty)



En outre, La star de Marvel a assuré que Zendaya était une sorte de mentor lorsqu’elle apprenait à gérer la renommée mondiale que le costume rouge lui apportait. « Elle est la meilleure dans ce domaine, vous ne pouvez vraiment rien trouver contre elle. Est la personne parfaite», Il a condamné.

La chimie de Tom Holland et Zendaya n’était que pour les films. Photo: (IMDB)



Quoi qu’il en soit, pour plus que l’admiration de Tom Holland Car l’actrice est visiblement grande, elle a de nouveau précisé qu’il n’y avait pas d’autre type de relation que l’amitié. « C’était très important de l’avoir comme amie pour le succès et le bonheur de ma vie« , Il a dit. À tel point que les fans de Marvel, la chimie à l’écran ne fait que jouer.