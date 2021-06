Becky G sort avec un footballeur argentin et vous ne le saviez pas

Le célèbre chanteur Becky G est né il y a 24 ans à Inglewood, Californie, mais il a une grande partie de son identité de latina. Alors que ses parents sont américains, ses grands-parents sont originaires de Jalisco Mexique et elle est si fière de ses racines qu’elle a su écrire des chansons sur le sujet. Comme si cela ne suffisait pas, son petit ami actuel Sébastien Lletget partagez vos sentiments parce que est d’origine argentine. Qui est-ce?

Il s’agit de un footballeur de 28 ans qui joue comme milieu de terrain pour le Los Angeles Galaxy de la MLS des États-Unis. Il est né à San Francisco, en Californie, mais Grâce à ses parents argentins, il a été imprégné de la culture latino-américaine depuis petit. Il a même des coutumes aussi indigènes que compagnon à boire.







L’athlète a également une chaîne YouTube avec 13 400 abonnés où il montre son quotidien au football et sa petite amie y participe également. Les habitudes latinos disent présentes dans leurs vidéos parce que l’un est venu enseigner comment faire un maté et un autre où il mange des tacos mexicains avec Becky.







« C’est une personne très spéciale pour moi parce qu’il n’est pas seulement mon petit ami, mais aussi mon meilleur ami et je n’ai jamais eu un amour comme ça. C’est une connexion très incroyable avec une personne. Il est aussi le premier Latino avec qui je sors. et non je le rendrai « , exprimait la chanteuse en 2017 lorsqu’elle a commencé sa relation qui a déjà cinq anss.

Sebastián Lletget joue pour l’équipe nationale des États-Unis (@theylovedaboy)



L’interprète de « Plus grand » Oui « Pas de pyjama », a révélé en 2018 que Il aime l’accent argentin et c’est l’une des choses qui l’ont fait tomber amoureuse du joueur. Cependant, Elle a également précisé qu’elle se sentait plus à l’aise de parler en anglais qu’en espagnol, alors elle communique avec son petit ami dans sa langue maternelle.