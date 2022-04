5 films d’animation qui ont réinventé le monde du cinéma

Les films d’animation ont gagné en popularité ces dernières années, car bien qu’ils soient encore considérés par certains comme des films réservés aux enfants, divers studios d’animation ont prouvé que des histoires intéressantes peuvent être racontées avec l’animation, en créant des œuvres cinématographiques pleines d’art et qu’ils ont été mérite d’être reconnu par les téléspectateurs et les critiques.

Sans aucun doute, de nombreux films ont changé le monde de l’animation au cinéma, exploitant tout le pouvoir artistique des créateurs et les portant à des niveaux supérieurs à la créativité que l’on peut atteindre dans les films avec de vrais acteurs. C’est pourquoi nous avons ici la liste des 5 films qui ont eu un impact sur le cinéma.

Blanche Neige et les Sept Nains

Le classique de Disney s’attribue le mérite d’être le premier film d’animation de son temps, prouvant que l’animation a un grand pouvoir de narration cinématographique. A l’époque, même les Oscars faisaient l’éloge du film, récompensant Walt Disney une statuette d’honneur, accompagnée de 7 mini statuettes. Le film a été un tremplin pour le genre, qui avait encore un long chemin à parcourir lors de sa sortie en 1937.

Disney travaille actuellement sur une adaptation en direct du film, mais ce sera une étape très difficile pour atteindre la magie et la qualité que Disney nous a donné avec » Blanche-Neige », étant totalement précurseur dans les films d’animation.

L’étrange monde de Jack

Si nous parlons de cinéastes pleins de créativité et de bonnes histoires, nous parlons de Tim Burton, qui a mis l’animation en stop-motion à l’honneur avec beaucoup de travail acharné sur le film de Jack Skellington. Considérée comme l’une des premières productions de ce style d’animation à connaître un énorme succès au box-office, Burton a apporté un nouveau regard au divertissement cinématographique, avec des personnages sombres mais symboliques qui ont captivé les téléspectateurs de tous âges.

Le film a également servi de compétition rare pour Disney, avec un look et une musique originaux. C’était une rareté parmi les films d’animation non Disney à l’époque. Bien qu’il ait remporté peu de prix après sa sortie, ce film est de loin l’un des films d’animation les plus aimés et les plus emblématiques de l’histoire.

histoire de jouet

L’industrie cinématographique a apporté de nombreuses méthodes pour amener à l’écran toutes sortes de personnages fictifs et d’effets visuels pour ajouter une touche unique à leurs films, mais tout allait changer lorsque Pixar a décidé de sortir »Toy Story ». La technologie 3D utilisée pour créer le film a non seulement réinventé les films d’animation, mais Pixar a donné l’exemple aux autres productions en utilisant CGI.

Disney tentera de concurrencer Pixar avec son film »Dinosaur » en 2000, et Dreamworks suivra la tendance CGI avec la plupart de ses films. Bien qu’il existe aujourd’hui de nombreux films d’animation 3D, le premier et le plus réussi était « Toy Story ». Jusqu’à présent, les films d’action en direct se sont tellement habitués à la technologie pionnière de Pixar qu’elle est devenue une pratique courante pour l’ensemble de l’industrie.

Le voyage de Chihiro

Dans les années 2000, la plupart des sociétés de production d’animation et des téléspectateurs pensaient tout savoir sur les films d’animation, mais c’est alors que Studio Ghibli est arrivé pour ouvrir les yeux de l’industrie cinématographique et s’assurer qu’il existe de nombreuses autres façons de raconter des histoires incroyables, sans suivre le classique. méthode utilisée dans les années 90.

À une époque où ce genre se limitait à un contenu léger pour les enfants, le classique japonais a fait ses débuts aux Oscars et a remporté le prix du meilleur film d’animation en 2002 à la surprise de la plupart des téléspectateurs. Il a également introduit une manière plus sombre et plus symbolique de raconter des histoires pour tous les âges et a présenté Hayao Miyazaki comme un génie et un écrivain qui a inspiré toute une nouvelle génération de créateurs.

Spider-Man: dans le Spiderverse







Le spectacle visuel inexplicable qu’est »Into The Spiderverse », a attiré l’attention de tout le public, car bien qu’il ne pouvait résonner que chez les fans de Marvel, le film est devenu une production populaire pour tous ceux qui aiment les films d’animation.

En plus de son histoire fascinante et de ses personnages captivants, Sony a défié tout ce que nous savions de l’animation en mélangeant les styles 2D et 3D, donnant au film Spider-Man un look totalement unique. Le style créatif et inventif de ce film est l’une de ses nombreuses forces et en fait le package complet en tant que chef-d’œuvre d’animation.