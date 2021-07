Robert Downey Jr s’éloigne définitivement de Marvel

Il a toujours été une figure très respectée à Hollywood, mais sa signature en 2008 pour Marvel Studios a changé la vie de Robert Downey Jr totalement. Comme l’emblématique Tony Stark, qui deviendra plus tard Iron Man, l’acteur s’est catapulté à la renommée internationale et est même devenu l’un des super-héros préférés de la franchise de héros la plus célèbre au monde.

Cependant, comme tout commence, tout se termine et, apparemment, Robert Downey Jr lou c’est clair. Il arrive souvent que, lorsqu’un interprète passe des années à faire une saga ou, comme dans ce cas, une franchise, il soit catalogué dans le personnage auquel il a donné vie et, apparemment, c’est ce qui est arrivé au producteur également de Dent sucrée.

Robert Downey Jr dans le rôle d’Iron Man. Photo : (IMDB)



C’était en 2019 lorsque ses aventures en tant que Tony Stark ont ​​pris fin après la bataille finale en Avengers : phase finale. Cependant, Downey Jr a piétiné comme un vengeur et a marqué de nombreux fans, il était donc difficile de le séparer de Marvel, mais maintenant, il l’a réalisé lui-même et, apparemment, c’est définitif malgré le fait qu’il ait récemment parlé d’un retour au studio.

Est-ce que, il y a quelques heures, ils se sont rencontrés deux décisions drastiques que Robert a prises afin de s’éloigner complètement de la vie des Avengers. Cependant, il convient de noter qu’aucun des deux n’a été dit par l’acteur, donc les spéculations qui ont surgi autour de lui indiquent seulement que son intention est celle déjà mentionnée : s’éloigner d’Iron Man.

Le casting de Marvel. Photo : (Getty)



En premier lieu, le premier point qui a blessé tous les fidèles fans de bandes dessinées et de films est que, sur son compte Instagram Robert Downey Jr a cessé de suivre l’ensemble du casting du MCU, y compris Tom Holland, qui pendant des années était son protégé non seulement sur le plateau. D’un autre côté, un fan a également remarqué qu’après des années à se ressembler, la star a décidé de changer son en-tête twitter.

« C’est la fin d’une époque» A écrit l’internaute qui a découvert que, désormais, le compte de Robert ne verra plus une photo de lui portant le costume d’Iron Man, mais celle de l’acteur sur fond vert. C’est pourquoi, les fans n’ont pu s’empêcher de commenter à quel point cette décision que l’acteur a prise leur fait mal, montrant ainsi son intention d’oublier Marvel.