ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après avoir effectué une chirurgie de la colonne vertébrale incroyablement unique et compliquée dans le onzième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur»Le Dr Aaron Glassman met les résidents au défi d’avoir la possibilité de le rejoindre dans la salle d’opération.

Pendant ce temps, Shaun et Morgan ne parviennent pas à s’entendre sur la manière de traiter un patient dans le coma atteint d’une tumeur cancéreuse. Mais ce n’est sûrement pas la chose la plus choquante dans ce chapitre du drame médical abc.

LA SURPRISE DE SHAUN ET LEA

«Nous sommes tous fous parfois» (4X11) commence par Au début de l’épisode, un opérateur de dépanneuse remorquant la voiture de Lea pour être garée à la place de quelqu’un d’autre. Elle prétend que cela lui appartient, mais Shaun refuse de mentir pour sa petite amie et lui fait prendre un billet et emporte la voiture.

Lea se fâche contre Shaun et ne va pas déjeuner. Plus tard, elle dit à Murphy qu’elle est très bouleversée: «J’ai demandé de l’aide à mon petit ami et il m’a vendue. Il ne s’agit pas d’honnêteté, mais de nous soutenir. Nous sommes une équipe, nous travaillons ensemble pour un objectif commun. En ce moment, notre objectif est de récupérer ma voiture ».

Pour réparer les choses, Shaun propose de l’aider à distraire le conducteur de la dépanneuse pendant que Lea attrape les clés et part avec la voiture. Après avoir couru hors du bureau de cet homme et dans le véhicule avant qu’il ne l’atteigne, le couple rentre à la maison et Murphy avoue qu’il a laissé l’opérateur 250 € parce qu’il a l’impression qu’elle a agi un peu bizarrement ces derniers jours.

«J’ai été un peu fou, mais ce n’était pas à propos de la voiture. Il y a deux jours j’ai découvert… Shaun, je suis enceinte », explique Lea et bien que Shaun soit sans voix, le couple se tient la main.

PARC ET MORGAN

Après que Glassman ait choisi Claire et Asher pour aider à l’opération de Jeffrey Williams, un jeune de 21 ans atteint de spondylarthrite ankylosante, Park a été tellement déçu de lui-même qu’il a manqué de la dernière glace de Morgan.

Quand Morgan a essayé de faire de même, il n’y avait plus de glace, mais les deux ont fini par se lier et s’appuyer. Morgan a fait voir à son partenaire ce qu’il aurait dû faire différemment lors de son test de compétences chirurgicales.

La nuit suivante, Park est rentré à la maison avec plus de glace pour son colocataire, ce qui a suscité quelques regards persistants entre eux, ce qui confirme qu’à un moment donné « Le bon docteur«Aura un nouveau partenaire.