Bombe : des photos confirment l’idylle entre Zendaya et Tom Holland

La bombe du jour ! Après des années pleines de rumeurs d’une liaison entre Zendaya et Tom Holland, le jour tant attendu est arrivé où les tests sont arrivés. Les artistes ont été vus ensemble dans une voiture, s’amusant et s’embrassant. Les images sont rapidement devenues virales et a confirmé la relation amoureuse entre les stars d’Hollywood. Regarde les photos!

Depuis qu’ils sont devenus les protagonistes de la nouvelle version de Spider-Man, leurs protagonistes ils étaient impliqués dans des versions qui parlaient de plus que de l’amitié. Bien que les acteurs n’aient jamais confirmé que la relation allait au-delà, les documents obtenus ce vendredi disent le contraire.

Les images ont été distribués par Page Six, le même médium qui a révélé la réconciliation entre Jennifer Lopez et Ben Affleck, où les deux interprètes sont aperçus en train de s’embrasser dans une voiture de sport Audio dans la ville de Los Angeles. Ils se sont rencontrés précisément dans le quartier de Silver Lake, où habite la mère de Zendaya, Claire Stoermer. Même le couple a également été photographié à la résidence de la femme.

De cette façon, il a été prouvé que les rumeurs entourant le couple étaient vraies. C’est que depuis qu’ils ont partagé un écran pour la première fois en Spider-Man : Retrouvailles, ils ont montré une alchimie qui a traversé l’écran. Ils sont actuellement sur le tournage de Spider-Man : Homecoming et ont profité des retrouvailles pour passer du temps en dehors du tournage.

Tellement de Hollande (25 ans) en tant que Zendaya (24 ans) sont célibataires, le début des travaux de tournage a donc été l’occasion rêvée pour eux de démarrer leur relation. Auparavant, l’interprète de Peter Parker était fiancé parce qu’il sortait avec Ellicia Lotherington, Ella Purnell et Nadia Parkes.