Tom Holland et Robert Downey Jr. se réunissent pour la première fois depuis Avengers : Endgame

Cela fait deux ans que Tom Holland et Robert Downey Jr. ont travaillé ensemble sur Avengers : Fin de partie, et bien qu’il n’y ait aucune chance qu’ils apparaissent à nouveau ensemble en tant que leurs Avengers respectifs dans le MCU, le couple s’est récemment associé à l’événement Venture into Cures Research Fundraiser for Epidermolysis Bullosa (EB). Tout en organisant le segment d’ouverture, Holland a trébuché sur la prononciation de la maladie génétique potentiellement mortelle et a ensuite professé sa gratitude d’avoir été choisi pour héberger ses collègues super-héros, nommant Captain America et Thor, mais il est ensuite arrêté à la mi- flux alors que son téléphone commence à vibrer et qu’il doit s’excuser pour prendre l’appel – qui s’avère n’être autre que RDJ lui-même.

Après une salutation joyeuse, le couple partage un peu de plaisanterie, avec Robert Downey Jr. joignant Holland sur le fait qu’on lui a demandé d’héberger en premier, mais même s’il ne faisait rien, il l’a refusé et a suggéré d’amener le jeune à fais-le à la place. Après avoir prouvé qu’il en savait un peu plus sur le trouble, l’appel est terminé et Holland doit continuer avec son introduction, dans laquelle il exhorte tout le monde à regarder les vrais héros vivant avec l’EB et à aider à faire progresser un traitement pour le trouble. .

« Je n’ai jamais vu de résilience et de bravoure comme j’en ai vu dans les histoires de ceux qui vivent avec l’EB », a déclaré Tom Holland. « Je joue un super-héros dans les films, mais ces enfants et ces familles sont les vrais super-héros – ils font face à des difficultés impossibles chaque jour , mais ils continuent d’aller de l’avant. Nous leur devons de continuer la course vers la découverte d’un remède contre l’EB et d’autres maladies rares. »





« C’est maintenant un moment critique où les thérapies EB qui sauvent des vies ne deviennent pas un « si », mais un « quand », a ajouté Michael Hund, PDG d’EBRP. « Avec l’élan actuel, des ressources financières adéquates et notre modèle innovant de philanthropie à risque, nous accélérons la fourniture de traitements et de remèdes pour les personnes vivant avec l’EB. 7 000 maladies rares qui affectent 10 pour cent de la population mondiale. »

Vous pouvez voir la vidéo complète des délicieuses retrouvailles de Holland et Downey Jr. avec l’aimable autorisation des archives Tom Holland sur YouTube ci-dessous.

En ce qui concerne l’EB elle-même, la maladie affecte environ un demi-million de personnes dans le monde. Ceux qui souffrent de la maladie génétique sont appelés enfants papillon parce que les ailes d’un papillon sont aussi fragiles que leur peau, et les enfants qui en souffrent souffrent généralement d’une immense douleur, souffrent de plaies ouvertes à la fois internes et externes et subissent un processus de bandage quotidien. juste pour vivre leur vie. Il n’y a actuellement aucun remède ni traitement pour la maladie, c’est pourquoi la collecte de fonds est une chose si importante pour ceux qui vivent de la maladie et d’autres qui le feront à l’avenir.





Si vous cherchez à attirer l’attention sur l’appel à la collecte de fonds et la condition, il ne peut y avoir de porte-parole plus en vue à avoir à bord que Tom Holland en ce moment grâce à la sortie imminente de Spider-Man : Pas de chemin à la maison au cinéma le 17 décembre, et s’il veut amener son bon ami Robert Downey Jr. à la fête, alors qui sommes-nous pour l’arrêter.





