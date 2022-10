Les vrais personnages de The Playlist, la série Spotify sur Netflix

Netflix

Netflix a dans son catalogue une série intéressante intitulée The Playlist qui raconte les origines de Spotify avec deux personnages fondamentaux. Épingle de sûreté!

©IMDBLa liste de lecture

Étape avec Facebook et le film Le réseau social avec Jesse Eisenberg dans le rôle de Mark Zuckerberg. aussi le phénomène Manzana avait sa place dans l’industrie cinématographique hollywoodienne avec deux films sur Steve Jobs. Maintenant c’est au tour de Spotifyle service de streaming musical populaire a sa propre mini-série dans le catalogue de Netflix.

Spotify a été créé en 2006 à Stockholm, en Suède, par daniel et l’homme d’affaires Martin Lorentzon. Ensemble, ils ont imaginé cette plateforme après le phénomène des entreprises comme Napster qui favorisaient le partage de fichiers musicaux, favorisant le piratage et nuisant aux ventes d’artistes. Spotify Il apporterait une solution avec la possibilité d’écouter des chansons directement depuis Internet sans avoir à les télécharger mais d’en profiter en streaming.

Le nom de la plateforme vient d’une combinaison des mots détecter et identifier. Application Spotify est sorti le 7 octobre 2008 en tant que lecteur de musique en streaming et n’était disponible qu’en Suède, en Finlande, en France, au Royaume-Uni et en Espagne. Alors que les comptes gratuits restaient disponibles sur invitation, le lancement a ouvert des abonnements payants pour tout le monde. En même temps, Spotify AB a annoncé des accords de licence avec de grandes maisons de disques.

la série de Netflix La liste de lecture qui raconte cette histoire a été créée le 13 octobre et comporte 6 épisodes où nous voyons le phénomène de différents points de vue Spotify. Il est réalisé par Hallgrim Haug et Per-Olav Sørensen avec des livres de Sofie Forsman, Tove Forsman, Christian Spurrier et Per-Olav Sørensen. Dans ce contexte, nous pouvons mettre en évidence deux personnages principaux qui ont leur pendant dans la réalité.

+ De vrais personnages de The Playlist

-Edvin Endre comme Daniel Eck

Diplômé du lycée IT-Gymnasiet de Sundbyberg en 2002, il a étudié l’ingénierie au KTH Royal Institute of Technology avant d’abandonner pour se concentrer sur sa carrière informatique. En 2002, il a l’idée de Spotify qu’il partagera des années plus tard avec Martin Lorentzon. En 2016, Ek a épousé Sofia Levander, sa partenaire de longue date, au lac de Côme.Un an plus tard, il serait reconnu comme la figure la plus puissante de l’industrie de la musique.

-Christian Hillborg dans le rôle de Martin Lorentzon

En avril 2006, Ek et Lorentzon ont décidé de créer une nouvelle entreprise qu’ils ne vendraient pas. Martin a quitté le conseil d’administration de Tradedoubler et a envoyé un million d’euros à Ek. En juin 2006, il a été enregistré Spotify: un service de streaming musical qui profite de la publicité en ligne, un métier qu’ils connaissaient tous les deux très bien. Il a dépensé son propre argent pour les salaires des développeurs, les bureaux et la location de licences musicales. Martin est le meilleur ami de Daniel Ek et responsable de l’élaboration des objectifs futurs et de la stratégie de développement de l’entreprise.

