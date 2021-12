La réaction de Will Ferrell n’aurait pas agi pendant une scène dans Elf

Si vous entrez dans l’esprit de Noël et regardez un film festif, voici une anecdote qui pourrait vous intéresser. Au cours de l’une des scènes les plus célèbres du classique de Noël Elfe, Will Ferrell ne jouait pas réellement et avait vraiment peur. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour voir de quoi nous parlons ici :

Donc, vous avez probablement vu la partie du film de 2003 où le personnage de Ferrell, Buddy the Elf, teste une charge de jouets jack-in-the-box, tous lui explosant au visage au fur et à mesure.

Eh bien, nous pouvons voir que le personnage de Ferrell est de plus en plus choqué au fur et à mesure qu’il avance, et il s’avère qu’il y a une bonne raison derrière cela.

Vous voyez, le réalisateur Jon Favreau aurait eu une télécommande sur les jouets jack-in-the-box qu’il pouvait déclencher à tout moment, et il voulait tirer un peu plus de valeur de choc de la performance de l’acteur, alors laissez-le un peu plus tard pour lui donner un coup de pouce.

Crédit : New Line Cinema

Comme vous pouvez le voir d’après la dernière réaction, cela a définitivement fonctionné.

Ferrell semble presque briser le caractère à un moment donné, semblant avoir eu une véritable frayeur.

Ce détail aurait été souligné par Favreau sur le commentaire du réalisateur de la Elfe DVD.

Bien que nous n’allions pas analyser exactement ce qui a été dit pendant la scène, de courageux chercheurs l’ont déjà fait pour nous.

Dans le Rejets de l’école de cinéma avec « Commentary Commentary », ils ont regardé le film avec les idées supplémentaires de Favreau, découvrant la vérité sur ses farces jack-in-the-box truquées.

Ils ont écrit : « Pour le gag jack in the box, il était écrit dans le script qu’il ne faisait que les tester.

« Favreau avait une télécommande pour déclencher le dernier Buddy tests, et le réalisateur a attendu une fraction de seconde de plus qu’il ne l’aurait normalement fait avant de le déclencher afin d’obtenir la réaction appropriée de Ferrell.

Crédit : New Line Cinema

« De même, Favreau a estimé qu’en tant que réalisateur, c’était son travail de mettre Ferrell dans diverses situations et de voir comment l’acteur réagirait.

« Favreau note que plus la situation est délicate, plus Ferrell l’a rendue drôle. »

C’est presque certainement vrai, Will Ferrell est fantastique pour tirer le meilleur parti de ce qui pourrait autrement être une situation ridiculement effrayante.