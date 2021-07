Tom Holland est tombé amoureux de Zendaya avant de la rencontrer

Le vendredi dernier, Tom Holland et Zendaya ont été la cause de la panique sur les réseaux sociaux. C’est parce que Page Six les a découverts en train de s’embrasser au milieu de Los Angeles et, avec les photographies partagées, tout semble indiquer que la réalité a dépassé la fiction et maintenant ses personnages comme MJ et Peter Parker, qui ont une relation dans Spiderman , ils ne pouvaient pas aider mais les connecter avec amour hors du plateau.

Pendant de nombreuses années, les fans de Spiderman ont spéculé sur une relation entre Tom Holland et sa co-star, mais ils ont toujours pris soin de le nier. Plus d’une fois, le Britannique et l’ancienne star de Disney ont clairement indiqué que leur relation ne dépassait pas leur amitié, mais maintenant, cela serait passé et, même si aucun d’eux ne l’a confirmé, ils ne se cachent plus.

C’est qu’en plus des photos publiées par Page Six, il y a quelques heures de nouvelles cartes postales de Hollande et Zendaya étaient connues ensemble profitant d’un rendez-vous. Et, malgré le fait que, selon ce qui s’est passé, ils soient arrivés séparément au restaurant où ils ont dîné, ils n’ont pas pu éviter d’être capturés par leurs propres followers qui les ont croisés dans ce centre de restauration thaïlandais de Los Angeles.

Cependant, un utilisateur de TikTok a découvert la vérité : L’amour de Tom Holland pour son coéquipier dure depuis de nombreuses années. Malgré le fait que l’acteur a dit, à plus d’une occasion, qu’elle « est la personne parfaite« , a toujours assuré qu’elle n’était rien de plus qu’une amie qui l’avait aidé à comprendre comment gérer la célébrité, mais maintenant on savait quels étaient ses vrais sentiments.

D’après ce que random.lyriics a posté sur le réseau vidéo, Tom considère Zendaya comme son célèbre coup de cœur depuis plusieurs années maintenant. D’après ce que l’on voit dans cette courte bande, l’interprète est consulté par un journaliste : « Quelle célébrité a été votre premier coup de cœur ?», auquel le plus jeune artiste Marvel n’a pas hésité à répondre : «Zendaya», tout en lançant un rire malicieux.