Les tasses « Thanos Is Right » de Hawkeye sont disponibles à l’achat en ligne

Oeil de faucon a finalement marqué un exploit tant attendu pour Marvel en ce qui concerne le fait d’avoir un projet solo pour tous les Avengers originaux de la phase 1. Le spectacle a reçu une réponse incroyable et un large succès critique pour son introduction subtile et impressionnante de nouveaux personnages, humour- décor de Noël rempli, et un bon suivi de l’arc de l’histoire de Clint Barton qui a été évoqué dans Fin du jeu. Le spectacle a également exploré avec désinvolture la complexité de passer de la perte à laquelle Barton a été confrontée et les difficultés auxquelles il est confronté pour s’adapter à ce nouveau monde.

Et ce sont les changements que Thanos a apportés à ces personnes. Son idée du génocide était impitoyable, mais il pensait que c’était un moyen de sauver les ressources limitées de l’univers, et malgré que ses plans soient « inversés » en Fin du jeu, il a réussi à convaincre beaucoup de gens qu’il avait raison. Dans Oeil de faucon, si vous vous en souvenez, Barton lit la phrase « Thanos avait raison » dans les toilettes.

Alors qu’à ce moment-là, il semblait que c’était une déclaration radicale que quelqu’un avait laissée en colère après avoir regardé Rogers: The Musical; Cependant, plus tard, dans l’épisode suivant, Barton est vu en train de boire dans une tasse qui dit la même chose. Cela signifie que Thanos est un sujet de débat important dans le post-Fin du jeu MCU, où les gens vendent également des marchandises en son nom. Et maintenant, il semble que cette déclaration fasse également son chemin dans le monde réel.

Selon Men’s Health, un groupe de détaillants en ligne a fabriqué des tasses similaires avec le même Thanos avait raison relevé disponible à l’achat public. Ce sont de simples tasses à café avec ladite déclaration écrite en blanc sur fond violet, similaire à celle que Barton a vu tenir dans Oeil de faucon. La tasse ne fait pas partie de la marchandise officielle de Marvel Studios. Bien que nous n’approuvions certainement pas cette tasse, il est toujours amusant de rendre hommage à la représentation emblématique de Josh Brolin d’un méchant préféré des fans.

Le mug, ou plutôt la déclaration, figurant sur la série Oeil de faucon est une déclaration forte dans le contexte de la tradition en cours au sein du MCU. L’ardoise de cette année L’univers cinématographique Marvel les versions ont vu la continuité partagée des événements aller au-delà de Infinity Saga tout en conservant l’impact des événements de Guerre de l’infini et Fin du jeu.

La franchise est entrée dans une nouvelle ère avec WandaVision et puis, à travers Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, et maintenant, Oeil de faucon, MCU explore l’impact du Blip sur la vie personnelle de ces Avengers et les changements qu’il a apportés dans leur vie. Et ce ne sont pas seulement les super-héros qui quittent l’expérience horrible de perdre leurs amis, mais ce sont aussi les gens ordinaires qui s’adaptent à ce nouveau monde qui est submergé par ces événements survenus au cours des dernières années.

Parmi ces changements, il y a l’ajustement au retour soudain de toutes les personnes qui ont craqué, ce que beaucoup de gens ont trouvé mal à l’aise. C’est quelque chose dont nous avons été témoins en détail dans Le faucon et le soldat de l’hiver, qui mettait en vedette les Flag Smashers, un groupe de personnes qui s’étaient adaptées et étaient devenues d’accord avec les manières que Thanos avait définies. Maintenant, cette tasse apparaissant sur Oeil de faucon signifie qu’il y a toujours un groupe de personnes qui croient fermement à la philosophie de Thanos. Compte tenu du contexte de la série tournant autour de Kate Bishop et Clint Barton, cet aspect particulier de la série reste un moment de passage, mais il s’ajoute aux informations sur la façon dont MCU avance en lui-même.

Pendant ce temps, Oeil de faucon a ouvert un nouvel ensemble d’histoires pour que MCU puisse aller plus loin et de nouveaux personnages apparaissent, ce qui a ouvert la voie à de nombreuses théories de fans concernant les apparitions de Wilson Fisk et même de Daredevil. La façon dont tout est pris en compte dans la série sera révélée dans les deux derniers épisodes de la série.

Oeil de faucon diffuse sur Disney + tous les mercredis et met en vedette Jeremy Renner, Hailee Steinfield, Alaqua Cox, Tony Dalton, Fra Fee, Florence Pugh et Vera Farmiga.





