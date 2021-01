« Vikings »: la mort d’Ivar le Désossé, selon Alex Høgh Andersen

La série télévisée populaire « Vikings», Créé par Michael Hirst sur la base des légendes sur le Viking Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), s’est terminé le 31 décembre 2020, culminant l’ère de l’un des rois légendaires de la culture nordique, connu pour avoir passé une bonne partie de son la vie sur les expéditions Viking.

Alors que le programme, en suivant le chemin des Vikings qui ont dévasté les villes de la Europe, France et d’autres pays, de nombreux personnages sont morts au cours des saisons précédentes, la mort de Ivar le désossé est devenu l’un des plus sombres de la série Chaîne historique et Netflix.

Le fils du légendaire Ragnar Lothbrok, interpreté par Alex Høgh Andersen, est tombé au combat d’une manière qui a déçu les fans, car ils s’attendaient à ce que l’un des guerriers les plus féroces des troupes vikings voie sa fin de manière héroïque, mais cela a abouti à un « ordinaire».

Alors il l’a dit lui-même Andersen, que dans une interview exclusive avec ET en ligne Il a admis qu’il était un grand fan de la façon dont son personnage est sorti, bien que les circonstances de sa mort soient inconnues jusqu’au moment où il a lu le scénario. C’est ce que l’acteur a dit Ivar le désossé à propos de la mort de son personnage

LA MORT D’IVAR SANS OSSEUX SELON SON ACTEUR

Ivar le désossé (Photo: Netflix)

L’une des principales rivalités qui se préparait au cours des dernières saisons de « Vikings« Était entre Ivar et le Le roi Alfred de Wessex et Mercie. Les deux se sont déjà affrontés et dans la finale de la série, leurs armées se sont rencontrées sur le champ de bataille après une tentative ratée de pourparlers de paix.

Alors que la bataille continue Ivar regarde de côté, ne voulant pas risquer de graves blessures de son OS fragiles. Cependant, quand il voit que son frère, Hvitserk Épuisé et blessé, il se lance dans la bataille pour un moment émotionnel de lien familial.

Ivar le désossé avait une maladie osseuse (Photo: Netflix)

Ivar raconte Hvitserk laissez-le reculer alors qu’il prend sa place au centre du champ de bataille et exhorte ses guerriers à poursuivre leur combat. Puis, il se retourne pour voir un jeune soldat de l’armée de Alfred debout à côté de lui, secouant et tenant un petit poignard. Ivar dit au jeune homme: « N’ai pas peur».

Sans avoir le temps de réagir, il poignarde Ivar à plusieurs reprises sur le ventre en se tenant là. Alfred regarde toute la scène sous le choc, et après Ivar s’effondre, crie à tout le monde Cesser les combats pour que son rival puisse dire au revoir à son frère.

« Je ne me souviens pas qu’on en ait parlé, mais on savait« , Révélé Alex à ET. « Ce n’était pas dit, que nous savions tous les deux qu’il allait mourir. Tout cela étant effrayé à la fin, et être poignardé par un jeune soldat, aléatoire et innocent, toutes ces choses que j’ai vraiment aimées»Il a continué à dire Andersen.

Ivar a eu une fin inattendue par les fans de la série (Photo: netflix)

« Et ce sont des choses que j’ai imaginées avec Michael, parce que nous voulions vraiment, en particulier moi, que ça se passe d’une manière complètement différente de celle de tout le monde. Tout le monde dans « Vikings » souffrait de cette mort massive, héroïque, presque religieuse, alors j’ai trouvé vraiment intéressant et très authentique et organique que le garçon le plus religieux de tous, le garçon le plus extrême de tous, soit sorti de la manière la plus humaine et presque ennuyeux, de la manière la plus naturelle, tout simplement, « Il a fini.

Alors que sa mort a été critiquée par les fans sur Reddit et d’autres réseaux sociaux, la vérité est que son acteur et le créateur de la série ont convenu que ce serait la meilleure fin pour le guerrier Ivar. Malheureusement, les fans devront accepter cela au fil du temps et se préparer à accueillir les nouveaux prospects de « Vikings: Valhalla», La suite qui se prépare Netflix.