Découvrez et profitez des bienfaits de l’acupuncture

Photo/Image :

L’acupuncture, bien qu’étant une technique ancienne consacrée en Orient, est encore peu connue en Occident. De plus en plus, les universités du monde entier s’intéressent à connaître les mécanismes d’action de cette thérapie.

Dans la routine quotidienne du cabinet, de nombreux patients sont encore surpris par les résultats obtenus pendant le traitement, où non seulement leur plainte principale est traitée, mais ils constatent également des améliorations dans un aspect beaucoup plus large, comme la qualité du sommeil, la stabilisation de l’état. émotionnel, vous vous sentez rafraîchi, ce sont généralement les effets secondaires d’un traitement d’acupuncture.

Pour aider à clarifier les doutes possibles, j’ai séparé 10 spécialités dans lesquelles l’acupuncture peut aider dans le traitement :

1- Oncologie

Selon la médecine chinoise, pour que le cancer s’installe, un environnement favorable est nécessaire. L’affaiblissement de notre énergie vitale, le Qi, souvent causé par nos habitudes de vie, peut être la fenêtre d’opportunité pour l’apparition de maladies graves comme le cancer. Alimentation irrégulière, avec excès de produits industrialisés, déséquilibres émotionnels, travail excessif, sommeil de mauvaise qualité contribuent à la chute du système immunitaire, présupposant qu’il existe des défaillances de nos défenses naturelles et l’implantation d’agents agresseurs.

Dans un premier temps, l’acupuncture agit comme un moyen de prévention, rendant le corps plus fort, équilibré des émotions, un sommeil régulier, faisant prendre conscience à l’individu de l’importance de la nutrition dans le maintien de sa santé. Désormais, si la maladie est déjà installée, l’acupuncture devient un allié important dans le traitement, réduisant, par exemple, l’inconfort après la radiothérapie ou la chimiothérapie. Une étude menée à l’Université de Séoul, en Corée du Sud, en partenariat avec la Harvard Medical School aux États-Unis montre que stimuler l’un des points d’acupuncture, CS6, équivaut à prendre le médicament de référence pour les nausées et vomissements, avec le bénéfice de ne pas enivrer davantage un organisme déjà fragile.

2- Neurologie

À mesure que l’espérance de vie augmente, nous constatons une augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies dégénératives du système nerveux telles que la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer. La médecine chinoise comprend que nous avons tous une énergie héritée de nos ancêtres, le Qi Original, équivalent en termes occidentaux à notre patrimoine génétique. Une fois cette énergie épuisée, des maladies communes aux personnes âgées surviennent, telles que les maladies des os et du système nerveux.

L’acupuncture agit à titre préventif, aidant à préserver cette énergie et également thérapeutiquement, aidant à traiter ces maladies. Dans une revue systématique réalisée par l’Université de Hong Kong, en Chine continentale, il est possible de surveiller par des tests de Résonance Magnétique Fonctionnelle l’activation des zones liées à la planification motrice après l’application de l’acupuncture VB34, une zone affectée par la diminution de la dopamine. , un neurotransmetteur important, dont la déficience est associée à la maladie de Parkinson.

3- Rhumatologie

Un autre domaine où de nombreux patients ont besoin de thérapies pouvant les aider, étant donné que les médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens (SAI) et les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui sont couramment utilisés dans le traitement de ces maladies par allopathie, provoquent , dans la plupart du temps, des effets secondaires indésirables.

L’acupuncture s’est avérée d’une grande aide pour ces patients. Des revues systématiques montrent à quel point le traitement de ces maladies par l’acupuncture peut être efficace, comme celui réalisé par l’Université du Texas, aux États-Unis, qui prouve les effets positifs de cette thérapie contre la polyarthrite rhumatoïde, la plus fréquente des maladies rhumatismales. au lupus érythémateux Maladie systémique et rémission difficile à contrôler compte tenu des ressources couramment utilisées par la médecine occidentale.

4- Gynécologie

Beaucoup de femmes ignorent encore à quel point elles peuvent bénéficier de l’acupuncture pour les déséquilibres associés à leur cycle de reproduction. Des inconforts plus légers tels que le syndrome prémenstruel et les crampes menstruelles aux symptômes de la ménopause ou même pour aider au traitement pour tomber enceinte.

Dans une étude réalisée dans le Maryland aux États-Unis, publiée dans le British Medical Journal, il est démontré qu’il y a une augmentation de 65% des chances de tomber enceinte si la femme est soumise à un traitement d’acupuncture une demi-heure avant et une demi-heure avant heure après la procédure de FIV. vitro. Dans les cas plus simples, où il n’y a pas de limitation physique pour justifier l’infertilité, le traitement par l’acupuncture seule peut suffire pour qu’une grossesse survienne.

5- Gastro-entérologie

Parmi les maladies chroniques non transmissibles, le diabète sucré est certainement l’une des plus préoccupantes. En plus des symptômes typiques de la maladie, les complications et les séquelles dues à l’aggravation de la maladie font de cette maladie un grave problème de santé. Dans ce cas, l’acupuncture, combinée à la diététique chinoise et à la phytothérapie sont d’une grande aide. Des études pharmacologiques montrent que le Giseng (Panax Ginseng) est un médicament à base de plantes important pour réduire la glycémie. En plus du diabète, plusieurs autres maladies gastriques telles que le syndrome du côlon irritable, la constipation, la gastrite et le reflux ont d’excellents résultats avec l’acupuncture.

6- Cardio-Pneumologie

Quand on parle de troubles cardiovasculaires, on pense immédiatement à l’hypertension. Après le diagnostic, les patients reçoivent généralement la nouvelle qu’à partir de ce moment-là, ils utiliseront des médicaments antihypertenseurs pour le reste de leur vie. De ce point de vue, on peut penser que l’allopathie est la seule option à cet effet, bien que certains patients tombent dans le groupe hypertendu dit non réactif, où les médicaments ne peuvent pas abaisser la pression artérielle.

Au cours des deux dernières décennies, les universités chinoises et nord-américaines ont non seulement démontré que l’acupuncture est un excellent outil dans le traitement de l’hypertension, mais ont également élucidé ses mécanismes d’action. On sait par exemple que certains points comme E-36 et PC-6 déclenchent une série de circuits neuronaux qui vont aboutir à une augmentation de l’activité des neurotransmetteurs dans la région rostro-ventro-latérale de la moelle épinière (RVL ), un domaine associé au contrôle neural de l’hypertension.

7- Dermatologie

La médecine occidentale admet déjà l’interaction des émotions sur le corps physique. Nous appelons Psychosomatiques, ces maladies dans lesquelles nous percevons clairement cette relation, Psycho (esprit) et Soma (corps physique). Parmi les spécialités médicales, peut-être celle qui fait le plus ces relations est la dermatologie. Le psoriasis, le vitiligo, la dermatite et les allergies ont souvent une cause émotionnelle. La médecine chinoise comprend que chaque émotion est associée à un organe, par exemple : la colère pour le foie, l’euphorie pour le cœur, l’inquiétude pour la rate, la tristesse pour les poumons et la peur pour les reins. Lorsqu’on traite la racine du problème, c’est-à-dire le déséquilibre énergétique de l’organe qui entraîne le déséquilibre des émotions qui lui est associé, on traite donc la manifestation externe de ce déséquilibre. Pour cette raison, l’acupuncture est un excellent outil dans le traitement de ces maladies, qui ne répondent pas toujours au traitement allopathique.

8- Les maladies émotionnelles

Être bien, du point de vue des émotions, est essentiel pour être en bonne santé. Comme nous l’avons vu chaque émotion est enracinée dans un organe énergétique, l’acupuncture vise précisément à équilibrer ces systèmes et avec cela nous sommes moins stressés, moins anxieux et moins inquiets. Plus courageux et plus heureux. Il existe des classes de points spécifiques dans le système des méridiens qui ont pour fonction d’équilibrer nos émotions. Beaucoup de ces points se situent sur le dos, justifiant pourquoi on se sent si bien après une séance de Shiatsu, un massage japonais qui stimule les points d’acupuncture.

9- Pédiatrie

Peu de parents savent à quel point ils peuvent aider leurs chiots avec des symptômes typiques de ce stade précoce de la vie comme les coliques, l’intolérance au lactose et la fièvre par exemple. Ceci de manière naturelle et saine, sans exposer les plus petits à des substances toxiques qui s’accompagnent forcément des bienfaits des médecines allopathiques.

En règle générale, la Cromopuncture, une technique qui utilise des couleurs pour stimuler les points d’acupuncture, est la technique choisie parmi tout l’arsenal de la médecine chinoise. Indolores, sans effets secondaires ni contre-indications, les couleurs sont de parfaites alliées dans le traitement des enfants.

10- Orthopédie

C’est la principale raison pour laquelle l’acupuncture est devenue populaire en Occident, traitant la douleur, en particulier les douleurs musculo-squelettiques. Aujourd’hui, il n’y a plus de doutes dans la communauté scientifique quant à l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de ces comorbidités. En fait, c’est en grande partie à cause de cela que l’acupuncture a résisté au temps où les académies des sciences n’étaient pas créditées de ses effets. Bien que l’on ne sache pas, d’un point de vue occidental, comment cela fonctionnait, on pouvait voir par les effets que cela fonctionnait. Et aujourd’hui, de nombreux médecins recommandent à leurs patients de consulter un acupuncteur en cas de fibromyalgie, d’arthrose, de tendinite, de hernie discale et bien d’autres maux.