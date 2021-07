« Pasión de gavilanes » : le visa pour voyager aux États-Unis, véritable raison du mariage d’Ana Lucía Domínguez avec « Jeringa »

Ana Lucie Dominguez, connue pour sa participation à la telenovela « La passion des faucons« Et« Qui a tué Sara ? », Elle a été mariée pendant deux ans au comédien David Alberto García Henao, plus connu sous le nom de « Jeringa ».

L’actrice colombienne a commencé à sortir avec le comédien quand elle avait 13 ans et il avait 27 ansEh bien, comme on le sait, Domínguez a fait ses débuts à la télévision à l’âge de 10 ans. En raison de la différence d’âge, la relation n’était pas bien considérée; Cependant, en 2001, après cinq ans de couple et quand elle a atteint l’âge de la majorité, ils se sont mariés.

Le 4 juillet 2021, dans une interview ‘Live’ que l’actrice avait eue sur l’Instagram du journaliste Juan Diego AlviraLes détails de la relation avec le comédien, qui a actuellement 52 ans et est marié au mannequin Yohana Suárez, ont été révélés.

LA VRAIE RAISON DU MARIAGE D’ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ ET ‘JERINGA’

Selon Ana Lucia, la raison pour laquelle elle a épousé le comédien ‘Jeringa’, après avoir fréquenté pendant plusieurs années, était à cause du visa américain. À cette époque, la star de l’humour a obtenu un emploi à Univisión et on lui a proposé d’être l’antagoniste de « Gata Salvaje ». Les deux travaux seraient réalisés aux États-Unis.

Cependant, Ils lui ont donné un visa, mais elle n’a pas. « J’avais apporté tous mes papiers et ils me disaient toujours : ‘Ils ne te refuseront jamais (le visa)’, car il est rare qu’un artiste se le fasse refuser, en plus de tous les papiers qu’il avait et tout ça. Ils me renient et ça m’a fait très mal de perdre cette opportunité« , a exprimé l’actrice.

Avant ce qui s’est passé, l’artiste a décidé d’épouser ‘Jeringa’ afin de faciliter les démarches. « Avec le visa qu’il avait, on se marierait et, automatiquement, le lendemain ils m’ont donné un visa pour aller aux États-Unis ; c’est pourquoi c’était le mariage. Je ne l’ai jamais dit, mais c’était comme ça. Évidemment, nous nous aimions beaucoup, Nous avions une très belle relation, mais c’était une urgence de plus pour moi de pouvoir faire mon roman« a révélé Domínguez.

Après s’être mariée et voyagé, Ana Lucía n’a finalement pas réussi à obtenir le rôle d’antagoniste dans la production susmentionnée, bien qu’elle ait quand même participé et, selon son histoire : « Vous pouvez commencer à faire carrière aux États-Unis en tant qu’actrice ». Et, à cette époque, Univisión l’a aidée à obtenir un visa de travail similaire à celui de son mari de l’époque.

POURQUOI ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ A-T-ELLE DIVORCE DE « SERINGUE » ?

Concernant sa rupture sentimentale avec l’humoriste, l’actrice a commenté qu’elle avait eu l’opportunité de participer à la telenovela « Pasión de Gavilanes » en Colombie. Elle a voyagé pour jouer les rôles de Libia Reyes et Ruth Uribe ; cependant, la relation n’a pas fonctionné à distance.

« C’était une très belle relation, nous étions là-bas (États-Unis) pendant deux ans et ils m’ont invité à faire ‘Pasión de gavilanes’. Quand je reviens en Colombie, eh bien, évidemment, la distance… La relation se termine. Nous sommes de très bons amis car, en plus, (« Jeringa ») est une grande personne, un grand être humain. C’était une très belle relation », a exprimé l’actrice.

QUI EST LE PARTENAIRE D’ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ ?

Depuis 2008, Ana Lucía Domínguez est « heureusement mariée » – comme elle l’a dit elle-même – avec l’acteur colombien Jorge Cardenas. C’est l’un des couples les plus reconnus et aimés de ce pays.