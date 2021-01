Tom Holland a perdu 30 livres pour le prochain film Cherry

Tom a perdu « presque un quart » de son poids corporel.

Tom Holland a dû transformer complètement son corps pour son prochain film Cerise, perdant puis gagnant 30 livres.

Comme vous le savez, nous avons l’habitude de voir Tom avoir l’air incroyablement svelte en jouant à Peter Parker dans la franchise Spider-Man. Mais nous sommes sur le point de voir l’acteur britannique comme nous ne l’avons jamais vu auparavant.

Basé sur le roman du même nom de Nico Walker et réalisé par les frères Russo, Cerise centre est sur un ancien médecin de l’armée (joué par Tom) qui se tourne vers le vol de banque pour financer sa dépendance aux opioïdes. Le personnage tombe également amoureux d’une jeune femme (Ciara Bravo) et souffre d’un trouble de stress post-traumatique (SSPT) non diagnostiqué.

Tom a perdu « presque un quart » de son poids corporel. Photo: Karwai Tang / WireImage, @ tomholland2013 via Instagram

Tom a pris des mesures extrêmes pour jouer le rôle d’un toxicomane en difficulté, perdant beaucoup de poids pour s’assurer que le personnage était authentique. Lors d’une récente séance de questions-réponses, Joe Russo a félicité Tom pour son engagement envers le rôle.

Il a déclaré: « Ils se sont déchiquetés physiquement et émotionnellement pour ça. Je veux juste évoquer le fait que, vous savez, Tom a perdu près d’un quart de son poids corporel. Je sais que Ciara a perdu beaucoup de poids, et vous savez ce que c’est quand vous faites cela pendant un moment, et vous vivez avec cela tous les jours. Vous vous affamez et vous devez aller travailler et gérer ces scènes émotionnellement chargées. Ces deux-là se sont vraiment déchirés. parce que vous vous êtes mis à nu, vous vous êtes mis à cru pour ces performances, pour en tirer le plus d’authenticité possible.

« C’est l’un des travaux de performance les plus impressionnants auxquels nous ayons jamais participé. Et cela a eu un coût physique réel pour les deux. »

Tom a maintenant repris du poids et devrait reprendre son rôle de Spider-Man dans le troisième film à venir, qui est actuellement en cours de tournage.

Tu peux attraper Tom Cerise, qui sortira sur plusieurs plates-formes, lors de sa sortie en salles le 26 février. Il sera également disponible sur AppleTV + le 12 mars.

.

