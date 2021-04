Jason Biggs a peur que ses enfants le regardent finalement dans American Pie

Mais maintenant, il est le père de deux jeunes garçons – Sid, sept ans, et Lazlo, trois – et il s’est rendu compte qu’un jour, ils seront probablement curieux de savoir pourquoi leur père est le plus célèbre.

Biggs est apparu sur Vivre avec Kelly et Ryan, où l’animatrice Kelly Ripa a expliqué comment garçons souvent finir préférant lesir les papas en vieillissant – en disant cela, après avoir regardé des films comme Tarte américaine, tout tourne autour du «temps de papa» et de leur papa étant leur «copain».

Biggs a poursuivi: « Mon fils Sid en fait – il en a entendu parler Tarte américaine parce qu’il a été avec moi quand les gens sont venus me voir, et il en a entendu parler.

« He est comme, ‘Papa, je veux voyez-le! », et nous lui avons dit: « Non, il est classé R et, vous savezw … j’ai des relations sexuelles avec une tarte »... Non, je ne lui ai pas dit ça! «