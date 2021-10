Dune 2: Toutes les informations sur le casting et les détails de la première histoire sur la suite de la science-fiction

Le réalisateur Denis Villeneuve (« Blade Runner 2049 ») a avec Dune – La planète désertique a filmé un remake de la vaste série culte de science-fiction de Frank Herbert. Après une brillante sortie en salles avec actuellement autour 223 millions de dollars de revenus dans le monde entier, pour de nombreux fans de l’épopée de science-fiction, la question se pose désormais : quand sortira-t-il Partie 2 du cycle des dunes avec Timothée Chalamet en Paul Atréides et Zendaya en Chani ?

Le réalisateur du film a réalisé la production de Dune 2 dépendait à l’avance du succès de la première partie, qui a maintenant réussi. La confirmation officielle du studio Warner Bros. Pictures est toujours en attente, mais cela ne devrait être qu’une question de temps.

La patronne de Warner, Ann Sarnoff, a déclaré : « Allons-nous avoir une suite de Dune ? Vous avez vu la fin du film. Vous connaissez la réponse! «

Nous avons rassemblé les informations les plus importantes sur « Dune 2 », le modèle, le casting, les détails de l’histoire et bien plus encore.

Détails de la première histoire : voici comment cela pourrait se passer dans Dune 2

Le film « Dune » ne couvre que la première moitié du premier roman « La planète désertique » de Frank Herbert, vous avez donc déjà une assez bonne idée de comment les choses se passent. « Dune 2 » avec le jeune héros Paul Atréides et Chani pourrait continuer :

La maison des Atréides est presque entièrement anéantie. L’héritier légitime Paul Atreides trouve refuge auprès de sa mère Lady Jessica (Rebecca Ferguson) avec le peuple des Fremen dans le désert d’Arrakis. L’histoire d’amour entre la jeune aristocrate et la Fremen girl Chani (Zendaya), déjà évoquée dans la première partie, se poursuit ici et jouera un rôle central dans la partie 2.

Scène de Dune avec Paul Atreides et ses compagnons © Warner Bros. Entertainment Inc.

Ensemble, ils essaient ça domination brutale des Harkonnen sur la planète désertique casser. Ils pourraient recevoir le soutien du maître d’armes des Atréides Gurney Halleck (Josh Brolin), qui a probablement survécu à l’attaque brutale des troupes ennemies et retrouvera Paul dans le désert. Dans la prochaine grande bataille, les visions de Paul sont susceptibles de jouer un rôle important, qui aura de plus en plus d’influence sur lui et ses décisions.

En même temps se dresse Le nouveau rôle de Lady Jessica dans les Femen et l’impact sur elle encore fille à naître au centre de la partie 2. De plus, sa relation avec Paul souffre alors qu’il est un Empêcher la guerre essaie.

UNE nouveau méchant avec Feyd Rautha, neveu du baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), sera également annoncé dans la deuxième partie. Le sort de Gurney Halleck (Josh Brolin) et Duncan Idaho (Jason Momoa) n’est pas clair. Ce dernier est décédé dans la première partie, mais des retrouvailles ne sont pas à exclure.

Dune 2 : Premier casting connu

Après les événements dramatiques du premier film, on peut s’attendre à ce que les personnages et personnages suivants reviennent dans « Dune 2 » (la liste sera complétée) :

Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréides

Zendaya comme Chani

Rebecca Ferguson dans le rôle de Lady Jessica Atreides

Josh Brolin dans le rôle de Gurney Halleck

Javier Bardem dans le rôle de Stilgar

Stellan Skarsgård dans le rôle du baron Harkonnen

Spin-off et nouveau jeu de dunes

Lors du tournage de la première partie, la chaîne américaine HBO, maison de « Game of Thrones », a annoncé qu’une série intitulée Dune : la fraternité comme Spin off du film en développement. Le réalisateur de Dune Denis Villeneuve est à l’origine de la série. Une date de début n’a pas encore été fixée.

Et tandis que le début officiel de la production de « Dune 2 » est attendu pour bientôt, les fans peuvent s’attendre à une nouvelle version du jeu. Pour correspondre à la nouvelle franchise « Dune », le studio de développement norvégien Funcom travaille avec Legendary Entertainment sur un nouveau jeu de dunes après les films. Une date de sortie est toujours en attente.