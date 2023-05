Tom Hanks croit qu’il continuera d’agir après la mort grâce à l’IA

La présence de l’IA dans l’industrie cinématographique est devenue l’un des débats les plus importants de ces derniers mois, et Tom Hank donne son avis à ce sujet. En pleine grève des scénaristes hollywoodiens et alors que de nombreux studios envisagent d’utiliser des outils technologiques pour faire avancer leurs projets, la question de l’IA devient de plus en plus pertinente chaque jour.





L’année prochaine, Hanks fera à nouveau équipe avec Forrest Gump le réalisateur Robert Zemeckis dans Ici, un film qui utilisera la technologie deepfake pour rajeunir l’acteur. Le public pourra voir quelque chose de similaire cette année avec la première de Indiana Jones et le cadran du destinpour lequel l’équipe de James Mangold a rajeuni artificiellement Harrison Ford dans la séquence d’ouverture.

C’est pourquoi Tom prévoit que la fin de carrière d’un acteur n’aura plus à voir avec sa mort, et qu’il pourra continuer à jouer après cela grâce à l’IA et au deepfake (via Variety) :

« N’importe qui peut désormais se recréer à tout âge grâce à l’IA ou à la technologie deepfake. Je pourrais être heurté par un bus demain et c’est tout, mais les performances peuvent continuer encore et encore et encore et encore. En dehors de la compréhension de l’IA et du deep fake, rien ne vous dira que ce n’est pas moi et moi seul. Et ça va avoir un certain degré de qualité réaliste. C’est certes un défi artistique mais c’est aussi un défi juridique.

Ici est basé sur le roman graphique de Richard McGuire du même nom, publié en 2014. Il suit différents personnages qui habitent la même pièce au fil des ans, faisant de l’espace la vedette principale de l’histoire.

L’utilisation controversée de Deepfake et de l’IA

Un autre exemple clair de cette ressource et de la façon dont elle est actuellement utilisée dans l’industrie est l’apparition du jeune Luke Skywalker dans la deuxième saison de Le Mandalorienun beau cadeau pour les fans rendu possible grâce à l’utilisation de ces technologies.

Bruce Willis est un autre qui a adopté ces avancées après avoir reçu un diagnostic d’aphasie. L’acteur a décidé de vendre les droits de son image afin qu’à l’avenir, il puisse continuer à apparaître dans des projets audiovisuels même lorsqu’il ne pourra plus jouer.

Mais toutes les utilisations de la technologie deepfake n’ont pas été célébrées. En 2020, le film de guerre Trouver Jack a ramené l’icône hollywoodienne James Dean, et cela a été très critiqué par les fans et le grand public, malgré un accord avec la famille de l’acteur décédé.

Joe Russo était un autre grand nom de l’industrie à s’exprimer à ce sujet, montrant son inquiétude quant à l’utilisation de l’IA :

« Je pense que tout le monde devrait avoir peur de l’IA. Je ne sais pas si vous avez entendu l’une des « chansons » de Drake qui sont tombées sur les réseaux sociaux, mais c’est ici. Ça ne va nulle part. Lorsque les créatifs sont engagés et qu’ils sont le fer de lance de l’utilisation de la technologie – regardez toute la carrière de James Cameron – cette technologie se retrouve au service des artistes plutôt que l’inverse. Si les entreprises encouragent l’adoption de cette technologie, ce pourrait être une autre histoire.

Actuellement, l’IA constitue une menace principalement pour les écrivains, car la technologie peut facilement être utilisée pour écrire des histoires. En fait, Parc du Sud l’a fait récemment dans l’épisode L’apprentissage en profondeurqui a été co-écrit par l’une des intelligences artificielles les plus populaires, ChatGPT.