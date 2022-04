Ryan Reynolds est entré dans l’histoire de Netflix avec son dernier film

Ryan Reynolds a réussi à entrer dans l’histoire de Netflix avec son dernier film, établissant un nouveau record qui prouve à quel point ses films sont populaires auprès des fans.

Dans les trois premières semaines de sa sortie, son nouveau film de science-fiction Le projet Adam a grimpé dans le top 10 des films originaux Netflix en anglais les plus populaires, se classant désormais au septième rang – bien qu’il puisse encore aller plus haut.

Ceci, comme l’a souligné The Hollywood Reporter, fait de Reynolds le seul acteur avec trois films sur la liste des 10 meilleurs Netflix, les deux autres étant Notice rouge et 6 Souterrainqui se situent respectivement aux numéros un et neuf.

Notice rouge. Crédit : Alamy

L’acteur était auparavant lié à Sandra Bullock, qui a deux films originaux de Netflix dans le classement avec Boîte à oiseaux et Impardonnable.

Shawn Lévy, directeur de Le projet Adamrevendique maintenant lui-même un nouveau record Netflix, étant le seul producteur-réalisateur avec un film sur la liste de films la plus populaire et une émission sur la liste de télévision anglaise la plus populaire (ce sera Choses étranges).

Il a déclaré à THR : « Je ne fais pas de programmation de niche. Je fais de la programmation grand public. Et avoir les deux Projet Adam et Choses étranges dans l’échelon supérieur de la programmation la plus regardée sur Netflix est un point de fierté.

Selon Levy, 25% de ceux qui diffusent Le projet Adam est revenu et l’a regardé à nouveau – un signe de succès, s’il en est un.

Le projet Adam. Crédit : Netflix

Le cinéaste a ajouté: « La façon dont il est revu et maintenu en vie sur les réseaux sociaux avec une énergie aussi soutenue est une joyeuse surprise. »

Le film de science-fiction populaire voit Reynolds jouer Adam, un voyageur temporel qui s’écrase dans le passé en essayant de sauver l’avenir.

Il rencontre alors son moi de 12 ans, joué par le nouveau venu Walker Scobell, et entreprend de retrouver son défunt père (Mark Ruffalo) dans l’espoir de revenir à son époque.

Dans une interview avec Netflix sur la naissance de la deuxième collaboration créative de Reynolds et Levy, à la suite du succès de Gars libreLevy a déclaré: «Depuis notre toute première rencontre Gars libre, il était clair que Ryan et moi avions une excellente chimie créative, non seulement en tant que réalisateur et acteur, mais en tant que collègues producteurs. Nous aimons tous les deux prendre du matériel et chercher des moyens de l’améliorer avec la même ténacité et il se soucie de ses projets de la même manière que moi. Donc, c’est vraiment devenu une fraternité.