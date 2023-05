Michelle Rodriguez dit que Louis Leterrier a sauvé le cul de Fast X

X rapide peut maintenant être sur le point d’être l’un des plus grands films de l’année, mais la production du film semblait susceptible de s’effondrer à tout moment grâce à de nombreux drames en coulisses. L’un des plus grands bouleversements du film a été la perte du réalisateur Justin Lin quelques semaines seulement après le début de la production, ce qui n’est jamais bon pour un film. Comme Rapide et furieux alun Michelle Rodriguez a déclaré au Los Angeles Times, tout était désastreux jusqu’à ce que Louis Leterrier entre dans la brèche et prenne le volant. Dit-elle:





« Vous êtes prêt à tourner le truc, vous n’avez pas de troisième acte fini et votre réalisateur vient de démissionner. Bienvenue dans le chagrin d’amour. Il y a des larmes, parce que vous ne voulez pas que les choses finissent mal parce que les gens précipitent les choses ou s’inquiètent pour l’argent et oublient l’intégrité de la chose. Vous vous demandez : ‘Vont-ils trouver quelqu’un qui soit assez passionné pour s’occuper de ça et qui s’en soucie suffisamment ?’ [Director Louis Leterrier] nous a sauvé. Il nous a sauvé la vie.

Il semble que Leterrier semble avoir fait bien plus que cela, car en plus de sauver le film, il semble avoir lancé une expansion de la franchise Fast, Vin Diesel ayant maintenant suggéré que Fast X serait le premier d’une trilogie de films plutôt qu’un en deux parties.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

En rapport: La bande-annonce finale de Fast X offre un long aperçu de la suite d’action





Images universelles

Le Affaissement rapidea a eu des débuts assez modestes, dans tout, de sa portée à ses critiques et à son box-office. Cependant, à un moment donné, la franchise a fait un détour pour n’être qu’une autre série de films de courses de rue pour devenir Mission: Impossible dans les voitures. Avec F9 arrivant vers la fin de la pandémie de Covid et prouvant qu’il y en avait encore plein dans le réservoir, il semblerait que X rapide répétera ce succès et plus encore cet été.

Outre de nombreux rapatriés, dont Charlize Theron, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, John Cena, Jason Statham et Scott Eastwood, le film compte de nouveaux arrivants sous la forme de Brie Larson, Alan Ritchson, Rita Moreno et bien sûr Jason Momoa en tant que « meilleur méchant de la franchise ».

Bien que Jason Momoa soit devenu connu pour jouer le gentil, ou du moins quelqu’un qui bat les méchants, il semble qu’il puisse renverser la vapeur si nécessaire. Jusqu’à présent, très peu de critiques n’ont pas loué Momoa pour sa performance « de type joker » en tant que dernier antagoniste à affronter Dom de Vin Diesel, et comme on nous l’a dit à plusieurs reprises, cette fois c’est personnel.

Même si nous savons que X rapide se terminera sur un cliffhanger, nous savons également que la plupart des acteurs principaux reviendront pour au moins un film de plus. Cela ne signifie pas qu’un ou deux favoris des fans ne seront pas mis dans la zone de danger. Alors que la franchise touche à sa fin, en actualisant les retombées potentielles, tous les paris sont ouverts en ce qui concerne les règles du jeu, et beaucoup se présenteront dans les salles ce week-end pour découvrir comment tout se passe avant qu’Internet ne se remplisse. avec des spoilers.