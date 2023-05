The Conners est renouvelé pour une sixième saison à ABC

Préparez-vous à voir beaucoup plus de la famille Conner à ABC. Il a été annoncé qu’ABC a officiellement renouvelé Les Conners pour une sixième saison, garantissant la Roseanne la série dérivée reviendra l’automne prochain. Le renouveau pousse également Les Conners 100 derniers épisodes au total. La nouvelle du renouvellement de l’émission fait suite à la récente diffusion de la finale de la saison 5, qui a été créée le 3 mai. Il n’a pas été noté que la saison 6 servira de dernière saison, bien que le producteur exécutif Bruce Helford l’ait récemment taquiné avant le renouvellement. a été annoncé.





« Sara Gilbert a exprimé au réseau que nous ne voulons pas sortir sans savoir que nous sortons avec un série finale afin que nous puissions construire la bonne fin – et à ce stade, nous pensons que [next season] va peut-être être la dernière saison de Les Conners», a déclaré Helford à TVLine. « Je ne voudrais pas [say that] définitivement parce que les chiffres étaient si bons cette saison, et nous avons tous passé un très bon moment… mais c’est définitivement une possibilité.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le mot actuel est qu’il n’y a pas eu de véritables discussions en interne sur la conclusion Les Conners avec la saison 6. Généralement, lorsqu’une saison renouvelée est destinée à servir de dernière d’une émission, cela est précisé lors de l’annonce du renouvellement. Si le plan est de continuer potentiellement après la sixième saison, alors Les Conners serait également sur la bonne voie pour dépasser potentiellement sa série parente en termes de longueur, même si elle devrait encore durer quelques années de plus par la suite. Roseanne a initialement duré neuf saisons de 1988 à 1997, et la reprise d’une saison en 2018 a servi de saison 10 pour la sitcom.

Sur le même sujet : Roseanne Barr ne regardera pas The Conners : « Ça ne les a pas déconcertés d’assassiner mon personnage »





Les Conners seront en bonne compagnie

abc

Il y a eu essentiellement un bain de sang la semaine dernière avec des émissions annulées, avec des émissions de hache ABC comme Quotidien de l’Alaska, La compagnie que vous gardezet Grand ciel. Mais le réseau a maintenant distribué simultanément neuf renouvellements pour d’autres émissions qui se dérouleront, et Les Conners n’était qu’un des neuf de ces programmes. La recrue : les fédéraux et Économie domestique sont toujours sur la bulle, à ce jour, tandis que les autres émissions qui ont été renouvelées incluent Idole américaine, Les vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique, Baccalauréat au paradis, La roue de la fortune des célébrités, Danger de célébrité !, Pas encore mort, Aquarium à requinset Le célibataire.

Les Conners suit la vie quotidienne de la famille Conner, reprenant après la perte de la matriarche de la famille, Roseanne (Roseanne Barr). Le spectacle met en vedette John Goodman (Dan), Laurie Metcalf (Jackie), Sara Gilbert (Darlene), Lecy Goranson (Becky), Emma Kenney (Harris), Ames McNamara (Mark) et Jayden Rey (Mary). La série met également en vedette Jay R. Ferguson (Ben), Katey Sagal (Louise) et Nat Faxon (Neville). La série dérivée a été développée pour ABC par Bruce Helford, Bruce Rasmussen et Dave Caplan.

Pour regarder les épisodes passés de la Roseanne série dérivée, vous pouvez diffuser Les Conners sur Hulu.