Vidéo : quel jeu Far Cry est le meilleur ?

La semaine dernière, Far Cry 6 a finalement été lancé sur PlayStation 5 et PS4, permettant aux joueurs de se lancer dans une autre aventure à la première personne baignée de soleil et de chaos – cette fois-ci parmi les panoramas de la Yara d’inspiration cubaine. Cela nous a cependant fait réfléchir : quels sont les meilleurs jeux Far Cry jusqu’à présent ? Les monteurs vidéo Aaron Potter et Liam Richardson ont tous deux leurs favoris et ont donc décidé de s’affronter dans cette édition inaugurale de Franchise Wars.

Chaque hôte présente ce qu’il pense représente le summum de la franchise Far Cry, jugeant l’entrée choisie sur l’histoire, le monde et les armes. Quel jeu chacun a-t-il choisi et qui est arrivé en tête ? C’est à vous de décider dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous également ce que vous pensez de ce nouveau format vidéo. Si vous avez aimé regarder et que vous voulez en voir plus, nous ferons en sorte que cela se produise.