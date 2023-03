Tom Cruise a vu le flash : connaissez son opinion sur le film !

Bandes dessinées DC

The Flash est l’un des projets les plus attendus cette année pour les fans de DC Comics et Tom Cruise a de bonnes nouvelles pour eux après avoir vu le film.

Éclair C’est l’un des films les plus attendus de la Univers étendu DC qui mettra sûrement fin à de nombreuses histoires des héros de la marque, comme Superman d’Henry Cavill et Batman de Ben Affleck, en plus de lancer le nouvel univers avec les projets de James Gunn et Peter Safran, Ceux chargés de schématiser la nouvelle stratégie de franchise.

En ce sens, le film réalisé par Andy Muschietti a traversé de multiples difficultés entre les changements de scénario, la multiplicité des réalisateurs et les problèmes juridiques que son protagoniste, Ezra Miller, a traversés, qui se sont même demandé si Éclair atteindra le grand écran à un moment donné, ce qui est maintenant confirmé pour le prochain 16 juin de cette année.

Éclair C’est un projet très important pour Découverte Warner C’est pourquoi ils ont permis à l’une des grandes figures de l’industrie cinématographique de voir ce film et de donner son avis à son sujet. On parle de Tom Croisièreprotagoniste du récent succès Top Gun : Maverickqui selon ses propres mots Steven Spielberg « a sauvé le cul d’Hollywood » avec la suite de l’aviateur le plus audacieux de l’US Navy.

Qu’a dit Tom Cruise à propos de The Flash ?

Le journaliste hollywoodien rendu compte de l’avis de Tom Croisière à propos Éclair et on peut dire que les fans de Bandes dessinées DC sera satisfait : « Il a tout ce que je veux voir dans un film et c’est le genre de film dont nous avons besoin en ce moment »le protagoniste de Mission impossible au réalisateur argentin Andy Muschietti après avoir vu l’aventure du Scarlet Runner avec le PDG de Découverte Warner, David Zaslav.

De quoi parle le film, avec Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen ? Le synopsis se lit comme suit : « Le Flash voyage dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, mais provoque sans le savoir des changements qui aboutissent à la création d’un multivers. », c’est pourquoi Superman d’Henry Cavill est remplacé par Supergirl de Sasha Calle et en plus de Batman de Ben Affleck, l’homme le plus rapide de l’univers sera rejoint par une version alternative de lui-même et de Batman de Michael Keaton. Ça va?

