Johnny Depp dirigera Modigliani, Al Pacino coproduira

L’acteur Johnny Depp continue de faire son retour après la conclusion de son procès en diffamation très médiatisé contre son ex-femme Amber Heard, avec le pirates des Caraïbes star prête à réaliser un biopic sur l’artiste italien Amedeo Modigliani. Bien intitulé Modigliani. Selon un rapport de THR, Depp coproduira également le projet aux côtés de la légende par intérim Al Pacino et Barry Navidi.

« La saga de la vie de M. Modigliani est celle que je suis incroyablement honoré et vraiment humble de porter à l’écran », a déclaré Depp. « Ce fut une vie de grandes difficultés, mais un triomphe éventuel – une histoire universellement humaine à laquelle tous les téléspectateurs peuvent s’identifier. » Depp produira Modigliani pour IN.2, la branche européenne de sa société de production Infinitum Nihil.

Modigliani sera basé sur la pièce de Dennis McIntyre, adaptée à l’écran par Jerzy et Mary Kromolowski. Le film racontera l’histoire du peintre et sculpteur lors de son séjour à Paris en 1916. solidifiant finalement sa réputation de légende artistique », révèle le rapport de THR.

La production du projet devrait commencer en Europe au printemps 2023, le casting devant être dévoilé prochainement. Modigliani trouve Depp derrière la caméra en tant que réalisateur pour la première fois en 25 ans. Depp a dirigé pour la dernière fois le néo-western Le brave en 1997, et trouve Depp aux côtés de Marlon Brando.

Modigliani réunira également les talents d’Al Pacino et du producteur Barry Navidi, le couple ayant déjà collaboré sur des projets comme Le marchand de Venice (2004), Wilde Salomé (2011) et Salomé (2013). « Ce projet tient beaucoup à cœur à Al. Al m’a fait découvrir la pièce Modigliani il y a de nombreuses années et j’en suis immédiatement tombé amoureux », a déclaré Navidi. « C’est une tranche de la vie de Modi et non une biographie. C’était un de mes rêves de retravailler avec Johnny – c’est un véritable artiste avec une vision incroyable pour porter cette belle histoire à l’écran.

Modigliani Marque le deuxième grand projet de Johnny Depp après son procès en diffamation contre Amber Heard

Pourquoi pas des productions

Modigliani est le deuxième grand projet de Johnny Depp basé en Europe, avec un acteur prêt à jouer le roi Louis XV dans le prochain Jeanne du Barryqui s’intitulait auparavant La Favorite. Depp jouera aux côtés de Maïwenn, qui dirigera le film ainsi que la vedette en tant que titulaire Madame du Barry.

Jeanne du Barry est actuellement en tournage dans plusieurs endroits en France, dont Versailles et des châteaux dans et autour de Paris. Le film lui-même serait inspiré de la vie de la « jeune ouvrière » Jeanne du Barry, « avide de culture et de plaisir et qui use de son intelligence et de son allure pour gravir un à un les échelons de l’échelle sociale ». L’histoire racontera comment elle est devenue la compagne préférée de Louis XV, et comment l’amour du couple fait scandale lorsqu’elle s’installe à Versailles contre toute étiquette.

Jeanne du Barry est prévu pour la première fois dans les salles françaises en 2023 et sera disponible sur la plateforme française de Netflix seulement 15 mois après sa sortie en salles.