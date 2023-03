Qui est Meg Bellamy : tout savoir sur la nouvelle princesse Kate de The Crown

Netflix

Les premières images de Meg Bellamy jouant la princesse Kate dans la saison suivante de The Crown ont été publiées. Qui est cette actrice ?

service de diffusion en continu Netflix Il compte d’innombrables titres qui ont gagné en popularité auprès des abonnés et sont devenus les plus regardés à chacune de ses sorties. La Couronne C’est l’une des séries qui a fait le plus parler ces derniers temps en dépeignant la vie de la reine Elizabeth II. Le tournage de la sixième saison est actuellement en cours et les premiers aperçus de la Princesse Kateinterprétée par Meg Bellamy. Ensuite, nous vous disons qui est cette actrice.

Bien qu’il n’y ait pas de détails officiels fournis par la plate-forme, le sixième épisode racontera la vie de la royauté britannique après la mort tragique du princesse Diana en août 1997. Selon ce qui a été divulgué, l’un des événements que l’on verra est les premières années universitaires de son fils, le Prince Williamà l’Université de St. Andrews, où il a rencontré sa future épouse, Kate Middleton.

+Qui est Meg Bellamy ?

Les premières photographies du plateau d’enregistrement de l’Université d’Écosse ont récemment été publiées, où l’on peut voir des adolescents william et kate. Le moyen Date limite a confirmé que middleton sera incarné dans sa jeunesse par Meg Bellamy, 19 ans, qui a étudié le théâtre à ST. Crispin’s School et a été reçu avec les meilleures notes, comme spécifié Courrier quotidien.

Meg était étudiante à Wokingham, un endroit près de la ville où Kate a grandi, et a déclaré que le théâtre lui avait donné le « l’occasion de découvrir un large éventail d’œuvres, de styles et de praticiens »selon Le télégraphe. En plus de faire partie de productions scolaires et de chanter dans la chorale, l’actrice travaillait à Legoland et a noté que le parc à thème « il emploie des gens pour porter des costumes de personnages Lego et divertir ses invités ».

À son jeune âge, bellamy fait face au premier grand défi de sa carrière en donnant vie au Princesse Kate dans la sixième saison de La Couronne. Là, nous verrons le personnage dans sa jeunesse, où il rencontre à l’Université de St. Andrews le le prince williamsinterpreté par Ed Mc Vey. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été précisée et des nouvelles des nouveaux épisodes de la série sont attendues. Netflix bientôt.

