The Boys Saison 3: Lisez toutes les dernières nouvelles ici à propos de Boys Season 3 !!

Amazon Prime est enthousiasmé par son prochain drame de super-héros, qui met en vedette un fou ressemblant à Superman qui est plus un méchant qu’un héros. La bonne nouvelle est que The Boys a été renouvelé pour une troisième saison. Au cours de Comic-Con 2020, Seth Rogen, un comédien et acteur bien connu qui agit également en tant que producteur exécutif pour The Boys a déclaré que les créateurs de l’émission voulaient renouveler The Boys pour une troisième saison parce que les téléspectateurs de l’émission apprécient la façon dont cela fonctionne. .

Quand la troisième saison des garçons sera-t-elle diffusée?

La date de sortie de la troisième saison de Boys n’a pas encore été confirmée. Mais cela ne veut pas dire que nous ne savons pas quand il arrivera.

C’est parce que la troisième saison de The Boys a commencé à tourner. En février, le producteur Eric Kripke et la star Karl Urban ont posté des photos d’eux-mêmes en route pour le tournage à Toronto. Qu’est-ce que cela signifie pour la date de sortie de The Boys saison 3?

Nous pouvons déterminer une fenêtre de sortie (espérons-le) raisonnablement réaliste en regardant les horaires de tournage de la saison précédente et comment ils s’alignaient sur les dates de diffusion réelles.

La saison 1 de The Boys a commencé le tournage en mai 2018 et s’est terminée en octobre 2018, avec une date de diffusion en juillet 2019 – une pause de neuf mois. La saison 2 de The Boys, quant à elle, a été tournée de juillet à novembre 2019 et sera diffusée en première sur Amazon Prime en septembre 2020, une pause de dix mois.

Si le tournage se déroule comme prévu, la saison 3 de The Boys sortira à la fin de 2021. Si les saisons précédentes sont une indication, attendez-vous à ce qu’elle arrive dans les premiers mois de 2022.

Qui est dans le casting de la saison 3 des garçons?

Jensen Ackles de Supernatural jouera Soldier Boy, le «super-héros original» qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et est devenu «la première superstar et un pilier de la culture américaine pendant des décennies».

Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead aurait également rejoint le casting, Kripke annonçant qu’il avait déjà discuté d’un rôle avec lui.

«Je ne crois pas que ce soit encore finalisé», a-t-il dit, «mais la volonté est là, et nous en parlons tous les deux.

Terrain:

La finale de la saison deux est un véritable changeur de jeu, changeant le cours de toute la série à l’avenir. Homelander est toujours bien vivant à Vought Tower, malgré le fait que les Boys ne se cachent plus. Ne soyez pas surpris si le plan de chantage de la reine Maeve se retourne contre lui à un moment donné de la saison trois, car il avait sa propre fin.

La modification la plus dramatique, cependant, se produit dans le contexte de la torsion finale. La députée Victoria Neuman soutient-elle ou est-elle contre Vought? Peut-être essaie-t-elle de jouer des deux côtés pour profiter de la tourmente qui s’ensuivra inévitablement.

Pour l’avenir, la saison trois pourrait planter les graines (pour ainsi dire) du spin-off des jeunes garçons, qui, selon la rumeur, suivrait les super-héros de Vought à l’entraînement à l’école.

