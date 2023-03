Le réalisateur d’Evil Dead Rise aurait refusé le film s’il s’agissait d’une cabane dans les bois avec Bruce Campbell

Evil Dead Rise semble être l’une des entrées les plus vicieuses et les plus dérangeantes de la franchise d’horreur. Cependant, il est clair que cela ne ressemblera à aucun autre Evil Dead entrée pour le simple fait qu’il ne se concentre pas sur une cabane dans les bois et ne présente pas Bruce Campbell – quelque chose que même le redémarrage de 2013 a réussi dans sa piqûre post-crédits. Pour le directeur Lee Cronin cependant, le manque de fièvre de la cabine est ce qui l’a poussé à entreprendre le projet en premier lieu, et il a récemment déclaré à SFX Magazine qu’il n’aurait pas pris le film s’il avait été tourné dans le cadre toujours populaire. Il a dit:





« Autant que je l’ai dit, j’ai toujours voulu faire un Evil Dead film, si les gars m’avaient mis un scénario devant moi et avaient dit : ‘On y va : c’est à la cabane, c’est avec Ash’, j’aurais probablement dit non, parce que je veux raconter mes propres histoires. Mais ils ne voulaient pas non plus. Je suis très attiré par l’horreur du domestique. Pour moi, c’est la plus belle feuille de triche en tant que cinéaste, parce que vous arrivez à puiser dans des choses que les gens connaissent si bien. Tout le monde n’a pas passé un week-end dans une cabane dans les bois avec ses amis, mais à un moment donné, tout le monde a eu le sentiment d’être chez soi ou avait sa version d’une unité familiale autour d’eux. En tant que fan de ces films, je me disais : ‘Je veux voir des Deadites au centre-ville de Los Angeles, dans une maison familiale. A quoi cela ressemble-t-il?’ C’était une décision naturelle si l’objectif était d’amener la franchise vers un nouvel endroit. »

The Evil Dead reviendra-t-il un jour dans la cabane ?

C’est certainement possible. Pour ceux qui manquent l’horreur comique de Ash contre Evil Dead ou autre Bruce Campbell– mettant en vedette des tranches de la franchise, il existe quelques projets qui pourraient aider à combler cette lacune. Aussi bien que Evil Dead jeu vidéo, qui ne présente pas le vieux Campbell mais aussi des personnages de la franchise de films et des séries télévisées dérivées, il y a aussi une série animée potentielle en préparation avec Campbell exprimant à nouveau Ash Williams.

Les deux d’origine Evil Dead Le réalisateur Sam Raimi et Bruce Campbell ont également récemment exprimé leur intérêt à ramener Ash Williams une fois de plus dans l’action en direct, bien que Campbell ait précédemment suggéré que son temps en tant que héros combattant Deadite était terminé. Raimi a déclaré dans une interview précédente :