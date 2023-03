Tokyo Vice: Series ajoute Soji Arai dans la saison 2

Selon Deadline, la deuxième saison de Vice-Tokyo a choisi un acteur Soji Araïqui a reçu des éloges pour son travail en tant que série régulière dans la série Apple TV + Pachinko. Shingo, un éditeur/journaliste et l’intérêt romantique d’Emi (joué par Rinko Kikuchi), sera interprété par Ara.





Vice-Tokyo La représentation de la police de Tokyo dans la saison 2 devrait gagner en profondeur et en authenticité grâce à l’ajout d’Arai à l’ensemble. Les travaux antérieurs d’Arai ont démontré sa capacité à présenter des représentations complexes et captivantes, ce qui en fait le choix idéal pour le ton granuleux de la série.

Basé sur les mémoires du même nom du journaliste américain Jake Adelstein, Tokyo Vice est une série télévisée de thriller policier produite aux États-Unis. Le programme est centré sur les aventures d’Adelstein couvrant les crimes pour le journal tokyoïte Yomiuri Shimbun. La description granuleuse de la pègre de Tokyo par la série a recueilli des critiques favorables lors de ses débuts sur HBO Max en avril 2022.

FILM VIDÉO DU JOUR

Vice-Tokyo La saison 2 devrait être encore plus intense et bourrée d’action que la saison 1, et le personnage d’Arai devrait jouer un rôle important dans l’intrigue de la série. La nouvelle saison, qui devrait être diffusée en 2023, est attendue avec impatience par le public fidèle de l’émission.





Creed III: les débuts du film pour un week-end impressionnant au box-office

United Artists publie des images de Warner Bros.

Le film très attendu Credo III a fait des débuts fantastiques au box-office, gagnant environ 100,4 millions de dollars dans le monde lors de sa sortie le premier week-end.

Un large éventail de téléspectateurs ont afflué pour voir Credo III dans les cinémas, y compris les adeptes de longue date de la série et les nouveaux venus. La sortie opportune du film, qui est tombée juste avant les vacances et le début de la saison des superproductions hivernales, a été en partie créditée de son succès.

Michael B. Jordan reprend son rôle d’Adonis Creed dans le troisième Credo film. Les critiques et les téléspectateurs ont le film avec des critiques favorables, beaucoup louant les performances de la distribution et les thèmes puissants du film sur les relations familiales, l’héritage et la libération. Un autre aspect du film qui a été loué est les séquences de combat intenses.

Le succès de Credo III est la preuve de l’attrait durable de la franchise Rocky et du calibre des Credo narration et réalisation de films. Avec un premier week-end aussi solide, le film continuera probablement à bien se comporter au box-office et à consolider la position de Jordan en tant que réalisateur prometteur recherché à Hollywood.