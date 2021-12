Netflix : Benedict Cumberbatch avoue ne pas s’être baigné pour jouer dans Le Pouvoir du chien

BELLA PET Niche pour chien en plastique de petite taille moyenne à l'intérieur à l'extérieur Ollie

Vous savez, le mieux pour votre fidèle compagnon à quatre pattes est de pouvoir rester à la maison choyé par vos maîtres, mais il est tout aussi important de considérer ses besoins et de lui consacrer un espace extérieur pour jouer, flâner joyeusement et enfin se reposer en douceur. Si vous ne savez pas quel chenil est le plus approprié à placer à l'extérieur, laissez-nous vous conseiller et choisissez Ollie, le chenil extérieur de BellaPet dans lequel votre chiot se sentira à l'aise et surtout protégé à chaque saison de l'année, comme à la maison . Grâce à ses couleurs naturelles et discrètes, la niche d'extérieur Ollie s'intègre très bien dans le vert de la maison, par exemple dans le jardin et convient aux animaux de petite et moyenne taille. Ce chenil est entièrement fabriqué en plastique non toxique et imperméable, assure une haute résistance aux chocs et aux rayons UV sans se décolorer dans le temps, il ne pourrit pas non plus et n'absorbe pas les odeurs et rend donc le