Sons of the Forest : de nouveaux détails sur les ennemis prévus, les améliorations de l’IA et plus encore

Le jeu de survie Fils de la forêt est le 23 février dans le Accès anticipé a commencé et s’est avéré être un véritable moment fort dès le début. Les joueurs s’amusent beaucoup à explorer la carte, qui est considérablement agrandie par rapport à son prédécesseur, à construire des camps et à combattre les autochtones.

Jeux de fin de soirée, les développeurs du jeu devraient être très satisfaits du succès, mais en même temps ils travaillent également sur d’autres fonctionnalités. Après tout, il ne s’agit pour l’instant que d’une version préliminaire. Les fans pouvaient désormais en donner quelques-uns à l’équipe Informations sur le contenu prévu obtenir.

Sons of the Forest : Nouveaux détails sur le contenu prévu

Contrairement à la création de mondes intrigants et de mécanismes de survie, la communication n’est pas nécessairement l’un de ses points forts Jeux de fin de soirée. En plus des notes de mise à jour et des tweets sur les nouvelles mises à jour, il y a pratiquement aucune information officielle sur le contenuqui doivent être installés au cours de l’accès anticipé jusqu’à la version complète.

Bien sûr, les joueurs enthousiastes ont beaucoup d’idées et de souhaits et échangent des idées sur différentes plateformes comme Reddit ou Discord hors de. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer une liste de questions importantes et de les envoyer à l’équipe. Beaucoup d’entre eux ont été répondus par des déclarations vagues. Beaucoup est encore pas spécialement prévu ou seulement concevable après la sortie. Mais il y avait encore de nouvelles informations.

L’une des nouveautés les plus importantes de « Sons of the Forest » sont les compagnons IA Kelvin et Virginie. Ceux-ci vous aident à collecter des ressources, à construire des bases et au combat. Ici Endnight a aussi dans le futur grands projets. Voilà comment il devrait être Kelvin plus et Instructions détaillées recevoir et bâtiments plus complexes peut construire seul. Virginie devrait contre plus courageux devenir en portant une arme.

Lorsqu’on lui a demandé plus variation de l’adversaire les développeurs ont répondu qu’il devrait y avoir des modifications des ennemis existants à l’avenir. Un certain type d’ennemi n’a pas non plus atteint le début de l’accès anticipé et devrait être livré bientôt. Enfin et surtout, il s’agissait de celui qui était si populaire dans le prédécesseur Traîneaux. Bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation ici, il semble que celui-ci soit définitivement sur la liste d’Endnight.

Jouez-vous à Sons of the Forest ? Quelles fonctionnalités souhaitez-vous ?