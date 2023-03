Diego Luna d’Andor dit que les téléspectateurs ont leur mot à dire sur le déroulement de l’histoire

Andor tourne actuellement sa deuxième et dernière saison. La deuxième saison est peut-être la dernière, mais ce pourrait être la finale de la série que les téléspectateurs espèrent. Diego Luna, qui incarne Cassian Andor, révèle des détails sur la prochaine saison de la série. L’acteur a partagé que la série ne se sentirait pas incomplète car elle était parfaitement conclue.





Luna a déclaré à Variety : « La deuxième saison se termine là où ‘Rogue One’ commence. Nous ne changeons pas la fin de « Rogue One », donc c’est tout. C’est une sensation agréable, c’est comme un long film… Il y a un début et une fin, on sait tous ce qui va se passer. Il y a quelque chose d’intéressant avec la deuxième saison, c’est que j’ai un sentiment différent chaque jour où je vais sur le plateau. »

Luna a également avoué qu’ils surveillaient les réactions des médias sociaux à la série. Il a partagé qu’ils tenaient à écouter les suggestions du public.

« Maintenant, je sais, non seulement que la série a été bien accueillie et que les gens l’ont aimée, mais je sais pourquoi ils l’ont aimée. C’est un autre outil que nous avons ces jours-ci grâce aux médias sociaux. En fait, nous écoutons le public et les critiques, et nous comprenons ce qui est lié et ce qui ne l’est pas. C’est plutôt cool d’avoir l’opportunité d’aller exécuter une autre saison avec ces informations. C’est en quelque sorte une saison qui finira par représenter le public d’une manière différente. D’une certaine manière, le public fait partie de cette saison parce que l’interaction que nous avons eue a servi d’inspiration.





Diego Luna parle de ses projets futurs après la saison 2 d’Andor

Disney+

La deuxième saison de Andor pourrait être la fin du créateur de la série Tony Gilroy dans l’univers Star Wars, car Gilroy a déclaré que ce serait son dernier projet pour la franchise. Cependant, cela pourrait être le début de l’excellente relation de travail de Luna avec la franchise. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait potentiellement revenir dans la franchise pour un rôle différent ou peut-être un travail de réalisateur, Luna a déclaré: « Vous devrez demander à quelqu’un qui peut réellement me donner ce travail, sinon nous ne parlons que de fantaisie. » Il a continué:

« C’est une autre galaxie, je ne sais pas à quelle distance c’est. J’aime réaliser. Je peux vous dire une chose, la prochaine chose que je ferai après cela est la réalisation. Quand ‘Rogue One’ s’est terminé, ma fille a dit, « C’est ça ? Tu es mort ! » J’étais comme, ouais c’est ça… Je fais du cinéma, ça a toujours un début et une fin. Et puis j’ai continué à faire deux saisons d’une émission de télévision, une préquelle, alors qui sait ! Je n’aime pas trop penser à l’avance .”

Andor La saison 2 reviendrait dans le courant de 2024.