Fake Profile : aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

La série colombienne créée par Pablo Illanes et interprétée par Carolina Miranda est désormais disponible sur Netflix. Allez-vous répéter le succès de Pálpito sur la plateforme de streaming ?



©NetflixCarolina Miranda joue dans Fake Profile.

Une des série colombienne les plus attendus sont venus Netflix. Il s’agit de Faux profil, le nouveau drame érotique de la plateforme de streaming qui depuis des semaines suscite des attentes chez les utilisateurs. Protagonisée par Caroline MirandaPetit à petit, il commence à être parmi les tendances et ceux qui ont déjà vu ses épisodes se demandent : Aura-t-il une saison 2 ?

Créé par Pablo Illanès, la fiction a été intégrée au catalogue du service d’abonnement ce même 31 mai. Ainsi, il a présenté un total de 10 épisodes d’environ 45 minutes. Son grand attrait ? Son casting est dirigé par Rodolfo Salas, Lincoln Palomeque, Manuela González, Iván Amozurrutia, Víctor Mallarino, Mauricio Hénao, Felipe Lodoño, Julián Cerati et Juliana Galvis.

+ De quoi parle Fake Profile sur Netflix ?

La nouvelle série colombienne Netflix suit Camille, une femme qui crée un profil sexy sur une appli de rencontre afin de trouver l’homme de ses rêves. Le synopsis officiel se lit comme suit: « Là, il trouve quelqu’un de très beau qui s’appelle Ferdinand. Mais ce n’est pas son nom et il n’est pas célibataire non plus. Camila tombe dans un piège et tout tourne au cauchemar.”.

L’avant-première de la plateforme de streaming conclut : «Désireuse de faire l’impossible pour découvrir qui est vraiment l’homme qu’elle a rencontré, elle découvre son identité et lui fait payer un à un tous ses mensonges et ses promesses. Cependant, il n’a aucune idée qu’il est sur le point d’entrer dans un labyrinthe complexe d’apparences trompeuses, de sexe interdit et de pouvoirs qui tuent.”.

+ Est-ce que False Profile aura une saison 2 sur Netflix ?

Faux profil est arrivé il y a quelques heures sur Netflix, alors la plateforme n’a pas encore officiellement renouvelé ou annulé la série. Autrement dit, en premier lieu, vous devez évaluer la réception du public dans ses premiers jours de lancement. Cependant, tout indique qu’il répétera le succès de Pressentimentle dernier phénomène colombien du N rouge qui a déjà présenté deux livraisons au catalogue.

