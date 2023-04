« Les patients du docteur Garcia », aura-t-il une saison 2 ?

« Les patients du docteur García », série espagnole de la RTVE Réalisé par Joan Noguera, il a été créé le 19 avril 2023 simultanément sur La 1 et RTVE Play. Mais est disponible sur netflix Depuis le vendredi 28 avril donc, les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming réclament un deuxième versement.

La fiction écrite par José Luis Martín est basée sur le best-seller d’Almudena Grandes, a comme protagonistes Javier Rey, Tamar Novas et Verónica Echegui, et compte 10 chapitres qui ont été enregistrés entre janvier et juin 2022 dans des endroits comme Ségovie, Madrid et Guadalajara.

« Les patients du Dr Garcia» raconte l’histoire de Guillermo García, qui vit à Madrid après la prise du pays par les franquistes, grâce à une fausse identité fournie par son ami Manuel Arroyo, qui des années plus tard le recherche pour une mission secrète. Ensuite, y aura t’il une saison 2 ?

« LES PATIENTS DU DOCTEUR GARCÍA », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Même si ni RTVE ni Netflix Ils n’ont fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnolecomme on l’a vu dans le dernier chapitre, il est peu probable que l’histoire de la lutte de Guillermo García Medina, Manuel Arroyo et leurs alliés se poursuive dans un nouvel épisode.

A la fin de la première saison de « Les patients du docteur Garcia »les conséquences d’une manifestation étudiante ébranlent la confortable vie de famille de Guillermo en 1968. Sept ans plus tard, Manuel est confronté à une décision qui va changer sa vie.

La série se termine par un câlin émotionnel et attendu, c’est-à-dire que les histoires principales ont une clôture appropriée, donc un nouveau lot d’épisodes n’est pas nécessaire pour résoudre les affaires inachevées.

Aussi, parce que la fiction est une adaptation du roman homonyme écrit par Almudena Grandes, il n’y a plus de matériel original pour allonger l’intrigue. En outre, l’audience sur RTVE a fortement chuté pour n’obtenir que 5,9% de part.

Qu’adviendra-t-il de Guillermo García Medina dans une deuxième saison de « Les patients du docteur García » ? (Photo : RTVE)

ÉPISODES DE LA SAISON 1 DE « LOS PATIENTES DEL DOCTOR GARCÍA »

William. Le docteur Guillermo García Medina rend service à son voisin Amparo et, malgré leurs différences, une attirance naît entre les deux. Manuel. L’histoire du mystérieux patient de Guillermo révèle la raison qui l’a amené à Madrid et comment il s’est retrouvé dans le collimateur d’une faction politique dangereuse. Adrien. Le soldat nationaliste Adrián Gallardo accepte de participer à un match de boxe. Romero continue à chercher Manuel. Amparo a des nouvelles pour Guillermo. Rompre. La joie se transforme en tristesse à l’approche de la fin de la guerre civile. Avec l’aide de ses amis, Guillermo s’adapte à une nouvelle réalité difficile à Madrid. secret. Guillermo, Adrián et Manuel rencontrent un visage familier de leur passé. Guillermo démarre un nouveau projet. Clara fait des projets pour l’avenir. uni. Pour lancer une dangereuse opération secrète, Manuel et Margaret cherchent une nouvelle identité. Guillermo demande l’aide de Geni et Amparo. immersion. Les doutes de Margaret l’éloignent de Manuel alors qu’il s’apprête à partir pour Buenos Aires. Guillermo soigne un patient et propose une nouvelle entreprise risquée. Le prix. Une visite inattendue met Guillermo à un carrefour douloureux, mais une nouvelle romance lui offre un certain réconfort. Manuel confie des informations clés à Margaret. Renaissance. L’opération de Manuel et Guillermo est compromise, et un faux pas pourrait signifier la mort. Guillermo a une seconde chance d’être heureux. se revoir. En 1968, les conséquences d’une manifestation étudiante ébranlent la confortable vie de famille de Guillermo. Sept ans plus tard, Manuel est confronté à une décision qui va changer sa vie.

COMMENT VOIR « LES PATIENTS DU DOCTEUR GARCÍA » ?

« Les patients du Dr Garcia» créée le mercredi 19 avril 2023 à 22 h 50 sur La 1 et RTVE Play. Il est également disponible sur Netflix à partir du 28 avril 2023.