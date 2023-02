Robert Downey Jr. rejoindra-t-il la finale de Fast and Furious ? Vin Diesel a un rôle prêt pour lui.

Avec le Rapide furieux franchise courant vers sa conclusion à travers ses dixième et onzième films, il ne serait pas surprenant que son casting soit déjà défini, mais vin Diesel J’adorerais ajouter une personne de plus au mélange pour la finale de la franchise. En parlant à Variety lors d’un événement de sortie de bande-annonce, Diesel a révélé qu’il aimerait obtenir Homme de fer étoile Robert Downey Jr. à bord pour le dernier film de la série et a même déjà un rôle en tête pour la star. Diesel a dit du personnage :





« Sans trop vous en dire sur ce qui se passera dans le futur, il y a un personnage qui est l’antithèse de Dom qui fait la promotion de l’IA et des voitures sans conducteur et une philosophie qui va avec votre liberté. Il y a quelqu’un qui croit que c’est le futur, et c’est en contradiction directe avec la mentalité de Toretto. »

Diesel a été pressé de savoir s’il avait déjà approché Downey Jr pour apparaître dans la franchise, mais il n’a pas donné de réponse directe, riant plutôt:

« Comment osez-vous me poser cette question devant tout ce monde ? J’ai de la fierté et j’ai de la dignité.

X rapide sera le début de la fin pour Rapide et furieux franchise, avec un film de plus venant clôturer l’histoire de Dom Toretto. Il semble que même après plus de deux décennies, la franchise tente de tout mettre en œuvre pour livrer un chapitre final à indice d’octane élevé.





Fast X a taquiné sa première bande-annonce avec un nouveau regard sur ses principales stars

Vin Diesel/Instagram

Il y a eu plusieurs regards dans les coulisses de Jason Momoa, Charlize Theron, Brie Larson et, bien sûr, le leader de la franchise Vin Diesel au cours des dernières semaines, mais ce week-end a vu l’arrivée de la première bande-annonce de X rapide. Avant la sortie de la bande-annonce, un court teaser a révélé un aperçu de ce que les fans pouvaient attendre du film très attendu.

En plus du teaser, le magazine Empire a révélé une série de nouvelles images du film, notamment le méchant de Jason Momoa sur une moto, le Dom de Vin Diesel debout près d’un véhicule prêt pour la route et Brie Larson l’air inquiet dans un bar. Les deux derniers films de la franchise sont peut-être les plus chers de la série à succès, mais les films précédents enregistrant des rendements croissants à chaque nouveau film, on s’attend à ce que X rapide et Rapide 11 livreront tous deux un énorme box-office pour voir la saga Fast and Furious avec style.

Le casting massif de X rapide présente un ensemble de superstars, dont Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, John Cena, Brie Larson, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker, Daniela Melchior, Alan Ritchson, Cardi B, Helen Mirren, Rita Moreno et Charlize Theron. Malgré quelques revers de production, X rapide sortira enfin en salles le 19 mai.