Tobey Maguire et Andrew Garfield sont bien plus que des figurants dans Spider-Man : No Way Home ?

L’un des films les plus attendus de l’année, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir ce Noël. Marvel a été réticent à partager les principaux détails de l’intrigue, alors les fans essaient d’autres moyens d’en savoir plus sur le film. De nombreuses fuites de complot se sont produites au cours des derniers mois, avec de nombreuses théories de fans et rumeurs circulant sur Internet.

Mais une fuite récente a peut-être donné un énorme spoil concernant le Homme araignée multivers. La fuite vient de l’initié de Marvel, Daniel Richtman. Il a révélé sur Twitter que les deux Tobey Maguire et Andrew Garfield reprennent leurs rôles de web-slingers de Sony Homme araignée films. Une nouvelle qui tourbillonne depuis plus d’un an. The Big Takeaway est que les deux acteurs seront co-leaders dans le film. Mais prenez cela avec un grain de sel, étant donné que rien n’a encore été confirmé. Cependant, Richtman a de bons antécédents dans ces domaines. Vous pouvez consulter ses tweets ci-dessous.

Richtman a également rappelé aux fans que Green Goblin sera le principal antagoniste du film. Selon certaines informations, le gobelin de Willem Dafoe assemblera les Sinister Six à partir de divers univers, attirant l’attention du docteur Strange, qui explore lui-même le multivers dans son prochain film. De plus, Maguire et Garfield joueront un rôle de premier plan dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison au lieu de longs camées. Espérons qu’ils ne finissent pas par voler le tonnerre de Tom Holland.

Il existe des preuves pour étayer les affirmations de Richtman. Garfield et Maguire ont tous deux été repérés près de Spider-Man : Pas de chemin à la maison situé à Atlanta. Si l’on en croit les rapports, Maguire était là pour un essayage de costumes.

Alfred Molina, JK Simmons et Jamie Foxx reprennent également leurs rôles de Sam Raimi et Marc Webb Homme araignée films. Ce serait bizarre de les inclure mais pas les Spider-Men de leurs mondes. Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange est également confirmé pour apparaître dans le film, bien que dans une capacité plus importante. Les Funko POPs récemment sortis ont taquiné son empreinte sur le nouveau costume Spidey de Holland.

Tom Holland lui-même a été surpris par l’ampleur du film, « Je peux dire que c’est le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé. Vous vous asseyez, lisez le script et voyez ce qu’ils essaient de faire, et ils sont C’est vraiment impressionnant. Je n’ai jamais vu un film de super-héros autonome comme celui-ci… Je suis aussi excité que tout le monde de le voir, et encore moins d’en faire partie. » Holland a également déclaré que Maguire et Garfield n’apparaîtraient pas dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Mais comme chacun le sait, la Hollande n’est pas une source d’information fiable.

Dans d’autres nouvelles, Grace Randolph a laissé entendre que Spider-Man : No Way Home’s la première bande-annonce tombera après le Loki finale la semaine prochaine.

Avec seulement six mois avant la sortie du film, les fans attendent une bande-annonce, mais il semble qu’ils devront attendre un peu plus longtemps. Marvel semble adopter une nouvelle approche du marketing en raison du volume considérable de contenu qu’ils publient. Le directeur marketing des studios Disney, Asad Ayaz, a parlé à THR de cette nouvelle stratégie. Apparemment, ils essaient d’espacer les choses et de donner à chaque film/émission de télévision une campagne marketing appropriée.

Un autre ajout passionnant dans le film est Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock/Daredevil. Il fournira une assistance juridique à Peter Parker après avoir été accusé du meurtre de Mysterio en Spider-Man : loin de chez soi scène post-crédits. Zendaya et Jacob Batalon reprennent leurs rôles des films précédents. Spider-Man : Pas de chemin à la maison entre dans les salles du monde entier le 17 décembre 2021. Cette nouvelle provient de BGR